La mission de retour d'échantillons sur Mars de la NASA est confrontée à des défis, à des délais retardés et à des problèmes budgétaires

La quête ambitieuse de la NASA visant à ramener des échantillons de Mars, connue sous le nom de mission Mars Sample Return (MSR), s'est heurtée à des défis importants, selon le rapport final d'un comité d'examen indépendant. Le comité d'examen a décrit la mission comme étant très complexe, avec des attentes irréalistes en matière de budget et de calendrier. En conséquence, la NASA a interrompu ses projets visant à confirmer le coût et le calendrier officiels, tout en formant sa propre équipe pour examiner le rapport et formuler des recommandations sur la voie à suivre pour la mission d'ici le deuxième trimestre 2024.

La mission MSR est considérée comme l'une des initiatives les plus complexes entreprises par l'agence spatiale, impliquant l'assemblage et le lancement de plusieurs engins spatiaux, dont un orbiteur, un atterrisseur, deux hélicoptères et une fusée, dans le but d'atteindre Mars d'ici 2028. Cependant, le comité d'examen suggère qu'il n'y a presque aucune chance que l'atterrisseur et l'orbiteur soient prêts à être lancés d'ici 2028. Au lieu de cela, le comité propose de viser une préparation au lancement en 2030.

Depuis sa création, la NASA a été confrontée à des difficultés dans la gestion du budget et du calendrier de la mission Mars Sample Return. Le comité d'examen indépendant, créé en mai, a été chargé d'évaluer les plans techniques, de coûts et de calendrier avant la confirmation de la conception de la mission. Sandra Connelly, administratrice associée adjointe pour la science à la NASA, a souligné le rôle des comités d'examen indépendants pour évaluer si l'agence est sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de sa mission dans le cadre du budget alloué.

L'estimation officielle du coût de la mission MSR n'a pas encore été annoncée. En 2020, la NASA et l’Agence spatiale européenne ont estimé un coût minimum à 7 milliards de dollars, mais des inquiétudes quant au dépassement du budget ont été soulevées. Le récent rapport suggère que le coût du cycle de vie complet de la mission se situera probablement entre 8 et 11 milliards de dollars.

Pour rester sur la bonne voie pour le lancement de 2028, la NASA a demandé un financement supplémentaire de 250 millions de dollars pour l'exercice en cours et de 250 millions de dollars supplémentaires en 2024. Le sous-comité sénatorial des crédits, dans son rapport sur le budget proposé pour 2024, a demandé à la NASA de soumettre un profil de financement détaillé année par année dans le cadre du coût du cycle de vie de 5.3 milliards de dollars décrit dans l’enquête décennale des sciences planétaires de 2022. Ne pas le faire peut entraîner l’annulation de la mission.

Malgré les défis et les problèmes budgétaires, le comité d'examen indépendant reconnaît l'importance cruciale de la mission Mars Sample Return dans le programme d'exploration de Mars de la NASA. La mission a le potentiel de répondre à des questions fondamentales sur l’histoire de Mars et l’existence de la vie extraterrestre. Le rapport exhorte la NASA à communiquer efficacement l'importance de la mission au public et aux parties prenantes, car elle a le potentiel de révolutionner notre compréhension de Mars et du système solaire dans son ensemble.

