Perseverance Rover bat des records en naviguant de manière autonome sur un terrain martien difficile

By

Le rover Perseverance de la NASA a réalisé un exploit remarquable en traversant un vaste champ de rochers à une vitesse record sur Mars. Il n’a fallu qu’un tiers du temps que son prédécesseur, Curiosity, aurait mis pour accomplir cette tâche. Le voyage réussi du rover à travers le terrain difficile de Snowdrift Peak dans le cratère Jezero témoigne de ses capacités avancées de navigation autonome.

Perseverance est entré dans le cratère Jezero le 26 juin 2023, avec pour mission d'explorer Snowdrift Peak, une région rocheuse à l'intérieur du cratère. Le terrain s'est avéré plus accidenté et densément peuplé de gros rochers que tout ce que le rover avait rencontré auparavant. Plutôt que d’éviter cet obstacle, ce qui aurait pris des semaines, Perseverance a décidé de s’y attaquer directement.

La capacité du rover à naviguer sur ce terrain difficile est principalement attribuée à son système AutoNav avancé, qui offre des capacités de conduite autonome. Contrairement à ses prédécesseurs, Perseverance présente un avantage unique : ses deux cerveaux informatiques travaillent ensemble, lui permettant de prendre des décisions en temps réel.

Grâce à ses remarquables capacités de navigation autonome, Perseverance a pu traverser Snowdrift Peak en un peu plus d’un mois, avec seulement une petite partie de ce temps consacrée au mouvement réel. Il a couvert une distance de 2,490 759 pieds (1,706 mètres), dépassant l'itinéraire initialement prévu par la NASA de 520 XNUMX pieds (XNUMX mètres). La prise de décision en temps réel d'AutoNav a permis au rover de manœuvrer autour de rochers qui n'étaient pas visibles sur les images orbitales utilisées pour la planification d'itinéraire.

Perseverance a établi des records sur Mars grâce à ses capacités de navigation. Il détient le record de distance de conduite en une seule journée de 1,140.7 347.7 pieds (2,296.2 mètres), soit un peu moins d'un quart de mile. De plus, il revendique le record de la plus longue navigation martienne sans assistance humaine, couvrant 699.9 XNUMX pieds (XNUMX mètres).

Cependant, le rover devra encore faire face à des terrains plus difficiles dans les jours et les mois à venir alors qu'il poursuit sa mission de recherche de signes de vie biologique sur Mars. Récemment, il a commencé à traverser le mur de Mandu, une ligne de crête le long du bord intérieur du bord ouest de Jezero, présentant des défis supplémentaires pour le rover et son système AutoNav.

Les réalisations de Perseverance en matière de navigation autonome sur un terrain martien difficile démontrent son engagement à maximiser le temps d'exploration scientifique et la quête continue de découvertes scientifiques. Les résultats obtenus jusqu'à présent mettent en évidence les capacités avancées du rover, ouvrant la voie à des découvertes encore plus intéressantes à l'avenir.

Source : Le rover Perseverance de la NASA réalise une navigation autonome révolutionnaire (NASA, 2023)