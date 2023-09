Le rover Perseverance de la NASA établit de nouveaux records de vitesse sur Mars

Le rover Perseverance de la NASA a fait des progrès remarquables sur la surface martienne, atteignant de nouveaux records de vitesse depuis son atterrissage en février 2021. Équipé d'un pilote informatique avancé appelé AutoNav, Perseverance a parcouru une distance de 2,490 759 pieds (XNUMX mètres) à travers une zone connue sous le nom de Snowdrift Peak en seulement une fraction du temps qu'il aurait fallu aux précédents rovers martiens.

AutoNav, détaillé dans un article récent publié dans la revue Science Robotics, aide le rover à réduire le temps de conduite entre les points d'intérêt scientifiques. Tyler Del Sesto, responsable adjoint de la planification du rover pour Perseverance, a décrit le terrain difficile de Snowdrift Peak comme étant densément peuplé de gros rochers. Malgré les obstacles, l’équipe a décidé de naviguer tout droit au lieu d’opter pour un détour, qui aurait pris beaucoup plus de temps.

Le système AutoNav de Perseverance a permis au rover d'établir plusieurs records, notamment une distance de conduite en une seule journée de 1,140.7 347.7 pieds (2,296.2 mètres) et le trajet le plus long sans intervention humaine à 699.9 XNUMX pieds (XNUMX mètres). La capacité à double cerveau du rover, avec deux systèmes informatiques fonctionnant ensemble, lui permet de prendre des décisions en temps réel tout en explorant la surface martienne.

Alors que Perseverance poursuit son exploration, elle est désormais confrontée à de nouveaux défis. Il a lancé sa quatrième campagne scientifique, en parcourant le « Mur de Mandu », riche en carbonates et qui pourrait fournir des informations précieuses sur l'histoire environnementale de Mars et les signes potentiels d'une vie microbienne ancienne. L’évolution des rovers martiens depuis 1997 est évidente, avec des progrès en termes de taille, de mobilité et de technologie. Perseverance, avec ses caméras plus rapides et son ordinateur de traitement d’images dédié, constitue un excellent exemple des progrès réalisés dans l’exploration martienne.

Source : NASA/JPL-Caltech