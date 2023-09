Le rover Perseverance de la NASA produit de l'oxygène sur Mars

By

Le rover Perseverance de la NASA a franchi une étape importante en produisant de l'oxygène sur Mars. À l’aide de son dispositif MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment), le rover a converti le dioxyde de carbone en oxygène sur une période de deux ans. Cette expérience révolutionnaire a généré 4.3 onces (122 grammes) d’oxygène, suffisamment pour nourrir un astronaute pendant trois heures.

La production réussie d’oxygène sur Mars recèle un énorme potentiel pour l’exploration future de la planète par l’homme. La capacité de générer de l’oxygène à partir des ressources locales pourrait permettre aux astronautes de « vivre de la terre » et d’établir une présence durable sur Mars. L'atmosphère de la planète rouge est composée à 95 % de dioxyde de carbone, ce qui en fait une source abondante pour l'extraction d'oxygène.

MOXIE fournit non seulement de l’air respirable aux astronautes, mais a également le potentiel de produire du propulseur pour fusée. La capacité de créer de l'oxygène et du carburant pour fusée à partir de l'atmosphère de Mars est cruciale pour les missions lunaires à long terme, le développement d'une économie lunaire et l'éventuelle exploration humaine de Mars.

Cependant, malgré cette réalisation importante, de nombreux défis restent à relever avant qu’une colonie viable sur Mars puisse être établie. Les températures extrêmement basses et la faible pression atmosphérique sur Mars présentent des risques importants pour la santé humaine. L’absence de couche d’ozone protectrice expose les astronautes à des radiations cancérigènes, tandis que le voyage vers Mars entraîne des pertes extrêmes de densité osseuse.

Néanmoins, le rover Perseverance continue d’explorer Mars à la recherche de signes de vie ancienne. Dans le cadre de la mission Mars 2020 de la NASA, le rover collecte des échantillons de roches pour de futures analyses sur Terre. L’hélicoptère Ingenuity accompagne Perseverance, qui a effectué 57 vols au-dessus de la surface martienne, élargissant ainsi notre compréhension de la planète.

Sources:

– NASA (pas d’URL spécifique)