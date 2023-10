Le rover Perseverance de la NASA capture le diable de poussière martien dans le cratère Jezero

Le rover Perseverance de la NASA continue de fournir des informations fascinantes sur l'environnement martien. Le 30 août 2023, le rover a capturé un diable de poussière martien se déplaçant le long du bord ouest du cratère Jezero de Mars. Ce diable de poussière particulier a été repéré par les Navcams de Perseverance et enregistré dans une vidéo composée de 21 images prises à quatre secondes d'intervalle.

Les tourbillons de poussière sont courants sur Mars et jouent un rôle crucial dans le déplacement et la redistribution de la poussière à travers la planète. Les scientifiques étudient ces phénomènes pour améliorer leur compréhension de l’atmosphère martienne et améliorer les modèles météorologiques. Les diables de poussière sur Mars sont plus faibles et plus petits que ceux sur Terre, mais ils peuvent quand même devenir plus gros que leurs homologues terrestres.

À partir des images capturées par Perseverance, les scientifiques ont déterminé que le diable de poussière repéré se trouvait à environ 2.5 miles de l'emplacement du rover, à un endroit appelé « Thorofare Ridge ». On a estimé qu'il se déplaçait à une vitesse d'environ 12 mph et avait une largeur d'environ 200 pieds. Alors que seule la partie inférieure du diable de poussière était visible dans le cadre de la caméra, les scientifiques ont pu estimer sa hauteur totale en analysant l'ombre qu'il projetait. La hauteur estimée du diable de poussière était d’environ 1.2 km.

Perseverance et son compagnon rover Curiosity surveillent leur environnement à la recherche de diables de poussière en prenant régulièrement des images en noir et blanc dans toutes les directions. Ces images aident les scientifiques à suivre l’apparition et le comportement des tourbillons de poussière sur Mars.

L'objectif principal de Perseverance est l'astrobiologie, y compris la recherche de signes d'une vie microbienne ancienne sur Mars. La mission vise également à caractériser la géologie et le climat passé de la planète, à ouvrir la voie à l'exploration humaine et à collecter et mettre en cache la roche et le régolithe martiens pour les futures missions de retour d'échantillons.

En collaboration avec l'Agence spatiale européenne et les futures missions, les échantillons collectés par Perseverance seront récupérés sur Mars et renvoyés sur Terre pour une analyse détaillée. Cette mission Mars 2020 fait partie de la plus grande initiative d'exploration de la Lune vers Mars de la NASA, qui comprend les missions Artemis sur la Lune comme tremplin pour l'exploration humaine de Mars.

Source : NASA/JPL-Caltech, définitions du glossaire de la NASA et de l'ESA