Prochaine destination de Perseverance Rover : Jurabi Point

Le rover Perseverance a réalisé son premier échantillon de base de l’unité de marge et se prépare maintenant à explorer sa prochaine destination dans la campagne Margin. Cette prochaine étape est un endroit appelé « Jurabi Point », très attendu par les scientifiques de l'équipe avant même l'atterrissage sur Mars.

Avant de se diriger vers Jurabi Point, le rover termine ses investigations dans l'espace de travail actuel. Après avoir collecté les données de l’abrasion de la première unité de marge, le rover a effectué un court trajet, ou « bosse », vers une région d’intérêt proche. Les images capturées par la caméra Mastcam-Z ont révélé certaines caractéristiques courbes de la roche, et une brève enquête à l'aide d'instruments scientifiques à distance comme SuperCam fournira un aperçu des structures sédimentaires et de l'historique des intempéries de l'unité de marge.

Une fois cette enquête terminée, le rover se lancera dans une route d'environ 1 km vers le nord jusqu'à Jurabi Point. Ce qui rend Jurabi Point scientifiquement intéressant, c’est qu’il s’agit d’une « triple jonction » – un endroit où trois unités géologiques différentes se croisent. Ces unités comprennent l'unité riche en blocs, la roche sédimentaire supérieure et l'unité de marge. En explorant les contacts entre ces unités, les scientifiques espèrent clarifier leurs relations d'âge et éventuellement échantillonner un rocher, ce qui n'a pas abouti lors d'une tentative précédente.

Après avoir étudié la triple jonction à Jurabi Point, le prochain plan du rover est de se diriger vers l'ouest et de documenter les changements dans l'unité de marge au fur et à mesure qu'il monte. La campagne Margin se terminera par une première descente dans la vallée de Neretva. Ce canal de rivière alimente le cône ouest, et le rover enquêtera sur une énigmatique unité rocheuse aux tons clairs exposée dans la paroi du canal.

Le prochain voyage du rover Perseverance jusqu'à Jurabi Point et au-delà fournira des informations précieuses sur la géologie et l'histoire de Mars, contribuant ainsi à notre compréhension de l'habitabilité passée de la planète et de son potentiel de vie.

Sources : NASA/JPL-Caltech