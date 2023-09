Le rover Perseverance de la NASA capture le diable de poussière martien en action

Le rover Perseverance de la NASA a capturé une vidéo époustouflante d'un diable de poussière martien se déplaçant sur le bord ouest du cratère Jezero sur Mars. La vidéo, composée de 21 images prises à quatre secondes d'intervalle et accélérées 20 fois, montre le diable de poussière se déplaçant d'est en ouest à une vitesse d'environ 12 mph (19 km/h). Les images fournissent des informations précieuses sur ces phénomènes atmosphériques qui jouent un rôle dans la redistribution des poussières sur la planète.

Les diables de poussière sur Mars sont plus faibles et plus petits que les tornades sur Terre. Cependant, ils servent de mécanismes pour déplacer la poussière autour de la surface martienne. Les scientifiques étudient ces phénomènes pour mieux comprendre l’atmosphère martienne et améliorer les modèles météorologiques. En analysant les images capturées par Perseverance, les scientifiques de la mission ont déterminé que le diable de poussière se trouvait à environ 2.5 kilomètres du rover, en particulier à un endroit appelé « Thorofare Ridge ». Ils ont estimé sa largeur à environ 4 pieds (200 mètres).

Bien que seule la partie inférieure du vortex tourbillonnant soit visible dans le cadre de la caméra, les scientifiques ont pu estimer sa hauteur totale à l’aide de l’ombre projetée. Sur la base de cette ombre, ils suggèrent que le diable de poussière pourrait mesurer environ 1.2 kilomètres de hauteur s’il s’agissait d’une colonne verticale.

Les tourbillons de poussière sont fréquents sur Mars, mais leur apparition à des endroits spécifiques ne peut être prédite. Pour surveiller ces phénomènes, Perseverance et son collègue rover Curiosity capturent régulièrement des images en noir et blanc, réduisant ainsi la quantité de données renvoyées sur Terre.

La mission de Perseverance sur Mars va au-delà de l’étude des diables de poussière. Son objectif est de rechercher des signes d'une vie microbienne ancienne et de fournir des informations sur la géologie et le climat passé de la planète. De plus, Perseverance sera la première mission à collecter et à mettre en cache des roches et des régolithes martiens pour un futur retour sur Terre.

(Source : NASA/JPL-Caltech)

Définitions:

– Diable de poussière martien : Un tourbillon ou vortex de vent à la surface de Mars, composé de poussières et de particules de sable.

– Jezero Crater : Un cratère sur Mars où explore le Perseverance Rover de la NASA.

– Navcams : caméras de navigation sur le rover Perseverance qui capturent des images à des fins de navigation.

– Diables de poussière : phénomènes atmosphériques sur Mars qui déplacent et redistribuent la poussière. Les diables de poussière sur Mars sont plus faibles et plus petits que les tornades sur Terre.

Sources:

Mission Persévérance de la NASA sur Mars : mars.nasa.gov/mars2020/

Laboratoire de propulsion à réaction de la NASA : www.jpl.nasa.gov