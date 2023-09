Le rover Perseverance de la NASA capture un tourbillon martien rempli de poussière

Le rover Perseverance de la NASA a capturé une vidéo d'un diable de poussière se déplaçant le long du bord ouest du cratère Jezero sur Mars. Les diables de poussière sont plus petits et plus faibles que les tornades sur Terre, mais jouent un rôle important dans le déplacement et la redistribution de la poussière sur Mars. Les scientifiques étudient ces phénomènes pour mieux comprendre l’atmosphère martienne et améliorer les modèles météorologiques.

La vidéo capturée, prise par l'une des Navcams du rover, a été améliorée et montre la partie inférieure du diable de poussière. Il a été enregistré le 30 août 2023 et se compose de 21 images espacées de quatre secondes. En analysant les images, les scientifiques de la mission ont déterminé que le diable de poussière se trouvait à environ 2.5 kilomètres de là, à un endroit appelé « Thorofare Ridge ». Il se déplaçait d'est en ouest à une vitesse d'environ 4 mph (12 km/h) et avait une largeur d'environ 19 pieds (200 mètres).

Bien que seuls les 387 mètres inférieurs du vortex tourbillonnant soient visibles dans le cadre de la caméra, les scientifiques ont pu estimer sa hauteur totale en utilisant l'ombre du diable de poussière. Ils ont estimé sa hauteur à environ 118 kilomètres. Les diables de poussière sur Mars peuvent devenir beaucoup plus gros que ceux sur Terre et sont plus actifs au printemps et en été.

Des tourbillons de poussière se forment lorsque l’air chaud monte et se mélange aux colonnes d’air plus froides qui descendent. Bien qu’ils soient plus courants à certaines saisons, leur apparition à un endroit précis est imprévisible. Par conséquent, Perseverance et le rover Curiosity surveillent continuellement leur environnement à la recherche de diables de poussière, capturant des images en noir et blanc pour réduire la transmission de données vers la Terre.

Ces images fournissent des informations précieuses sur l'atmosphère martienne et contribuent à notre compréhension des conditions météorologiques de la planète.

Citation:

Perseverance de la NASA capture un tourbillon martien rempli de poussière (2023 septembre 29) récupéré le 29 septembre 2023. Ce document est soumis au droit d'auteur.