La sonde solaire Parker capture des images rapprochées d'une éruption solaire massive

La mission Parker Solar Probe (PSP) a franchi une étape importante en capturant les premières images rapprochées d'une explosion solaire. Ces images ont été obtenues lors du voyage de la sonde à travers une éruption solaire massive le 5 septembre 2022. La vidéo, partagée par des scientifiques du laboratoire de physique appliquée de Johns Hopkins, présente une éjection de masse coronale (CME) particulièrement puissante.

Les CME sont des éruptions massives de la couronne solaire, ou de l'atmosphère extérieure, qui contribuent à la météorologie spatiale. Ils peuvent avoir des effets néfastes sur les satellites, les systèmes de communication, les systèmes de navigation et même les réseaux électriques sur Terre. Comprendre l'interaction entre les CME et d'autres phénomènes célestes est crucial pour prédire et atténuer l'impact des événements météorologiques spatiaux.

L’interaction des CME avec la poussière interplanétaire est un sujet d’intérêt scientifique depuis deux décennies. Les récentes observations faites par Parker Solar Probe ont mis en lumière ce phénomène en montrant le CME agissant comme un « aspirateur », débarrassant la poussière de son passage. Cette découverte confirme une théorie proposée il y a vingt ans mais qui n'avait pas été observée jusqu'à présent.

Les observations in situ de la sonde solaire Parker ont joué un rôle crucial dans cette découverte. Il est difficile de caractériser à distance la dynamique de la poussière dans le sillage des CME, ce qui rend les observations in situ essentielles. Les observations de la sonde peuvent également fournir des informations sur d'autres phénomènes coronaires se produisant plus bas dans la couronne, tels que l'assombrissement coronal provoqué par des régions de faible densité qui émergent souvent après les éruptions du CME.

L'interaction entre le CME et la poussière a été détectée en observant une réduction de la luminosité des images prises par la caméra WISPR (Wide-field Imager for Solar Probe) de Parker Solar Probe. La poussière interplanétaire diffuse la lumière et augmente la luminosité à proximité, permettant aux scientifiques d'identifier l'épuisement de la poussière. En comparant les données de plusieurs orbites, les chercheurs ont pu isoler les variations causées par l’épuisement des poussières, filtrant ainsi d’autres changements dans la couronne solaire.

Bien que cette découverte soit importante, il reste encore beaucoup à apprendre sur la physique derrière l’interaction entre les CME et la poussière interplanétaire. On suppose que l’épuisement des poussières ne pourrait se produire qu’avec les CME les plus puissants, comme observé lors de l’événement du 5 septembre. Comprendre l'influence de la poussière interplanétaire sur la forme et la vitesse des CME améliorera considérablement notre capacité à prévoir la météo spatiale.

Des recherches plus approfondies sont nécessaires pour approfondir ces relations et recueillir des informations supplémentaires sur le comportement complexe des CME et leurs interactions avec l'environnement spatial.

Journal de référence:

