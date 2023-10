La sonde solaire Parker de la NASA bat son propre record en tant qu'objet fabriqué par l'homme le plus rapide

By

La sonde solaire Parker de la NASA a une fois de plus battu son propre record, devenant l'objet fabriqué par l'homme le plus rapide jamais enregistré. Le 27 septembre, la sonde a atteint une vitesse étonnante de 394,736 635,266 mph (364,660 586,863 km/h) alors qu'elle frôlait de près la surface du soleil. Cela dépasse son précédent record de 2021 21 mph (XNUMX XNUMX km/h) établi en novembre XNUMX. Cette vitesse incroyable a été rendue possible grâce à une assistance gravitationnelle lors d'un survol de Vénus le XNUMX août.

En plus de son record de vitesse, la sonde solaire Parker a également établi un nouveau record de distance, se situant à seulement 4.51 millions de miles (7.26 millions de kilomètres) de la surface du soleil. Aucun vaisseau spatial n'a jamais tourné aussi près du soleil auparavant, ce qui marque une étape importante pour la NASA.

Les survols de Vénus jouent un rôle essentiel dans la mission de la sonde visant à étudier la surface brûlante du Soleil. Lorsque la sonde passe près de Vénus, la planète absorbe une partie de l'énergie orbitale de Parker, lui permettant de se rapprocher encore plus du soleil. Un survol supplémentaire est prévu, l'approche la plus proche du soleil de la sonde étant prévue à seulement 3.83 millions de miles (6.16 millions de kilomètres) de la surface fin 2024. Il est prévu que la sonde atteindra des vitesses encore plus élevées lors de son dernier voyage autour du soleil. le soleil.

Lancée en août 2018, la mission de la Parker Solar Probe est de percer les mystères de la couronne solaire, la couche la plus externe de son atmosphère. En comprenant comment la chaleur se déplace à travers la couronne, comment le plasma et les champs magnétiques évoluent à la surface du soleil et comment ces dynamiques contribuent à des phénomènes tels que le vent solaire, les scientifiques visent à améliorer leurs prévisions de la météo spatiale.

Les dernières réalisations de Parker Solar Probe soulignent son importance pour repousser les limites de l'exploration et de la compréhension scientifique de notre étoile, le soleil.

Définitions:

– Parker Solar Probe : Un vaisseau spatial de la NASA lancé en 2018 pour étudier la couronne solaire et mieux comprendre la météo spatiale.

– Survol de Vénus : lorsqu’un vaisseau spatial passe à proximité de la planète Vénus, utilisant sa gravité pour modifier sa trajectoire et augmenter sa vitesse.

Sources:

- la NASA