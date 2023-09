La sonde solaire Parker de la NASA collecte des données précieuses sur l'éjection de masse coronale

By

La sonde solaire Parker, la mission révolutionnaire de la NASA visant à « toucher le Soleil », a récemment traversé une éjection de masse coronale (CME), une puissante explosion solaire de particules chargées. La rencontre a eu lieu le 5 septembre 2022, bien que les découvertes et les recherches qui l’entourent soient désormais détaillées dans un nouvel article de The Astrophysical Journal.

L’événement a marqué une rupture significative par rapport à l’étude typique des CME, tels qu’ils sont habituellement observés depuis la Terre. Cependant, la sonde solaire Parker a pu observer de près ce CME particulier, car il était positionné à seulement 5.7 millions de kilomètres de la surface du Soleil. Cette proximité a permis aux scientifiques de recueillir des données et des informations inestimables sur l’interaction entre les CME et la poussière interplanétaire.

Les CME sont des éruptions massives provenant de l'atmosphère extérieure du Soleil qui peuvent avoir de graves effets sur la météorologie spatiale, notamment des perturbations des satellites, des systèmes de communication, des technologies de navigation et des réseaux électriques sur Terre. Comprendre comment les CME interagissent avec la poussière interplanétaire est crucial pour prédire leur impact sur notre planète.

La rencontre de septembre dernier était la première fois que Parker observait un CME, et les résultats ont été remarquables. La sonde a observé le CME se frayer un chemin à travers la poussière interplanétaire, le déplaçant d'environ 6 millions de kilomètres du Soleil. Cependant, la poussière a été reconstituée presque immédiatement par des particules de poussière interplanétaires flottant à travers le système solaire.

Cette découverte a confirmé une théorie selon laquelle des interactions entre les CME et la poussière se produisent, offrant ainsi aux scientifiques une compréhension plus approfondie de la dynamique au sein de la couronne solaire. Les observations effectuées par la caméra WISPR (Wide Field Imagery for Solar Probe) de Parker Solar Probe ont joué un rôle déterminant dans cette avancée.

Bien que davantage d’études et d’observations soient nécessaires pour comprendre pleinement les effets de la poussière interplanétaire sur les CME, cette découverte historique ouvre de nouvelles voies pour explorer les complexités de notre Soleil et son impact sur la météorologie spatiale.

Sources : Scientific American, NASA