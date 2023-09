La sonde solaire Parker observe une éjection de masse coronale perturbant la poussière interplanétaire

By

La sonde solaire Parker, un vaisseau spatial conçu pour étudier le soleil, a récemment rencontré de près une éjection de masse coronale (CME) et en est sortie indemne. Les CME sont de puissantes explosions de plasma provenant de la couronne solaire qui peuvent provoquer des tempêtes spatiales et constituer une menace pour les satellites, les astronautes et l'électronique sur Terre.

Les scientifiques étaient particulièrement enthousiasmés par cet événement car il offrait l'occasion d'observer un CME de près et de valider une théorie proposée en 2003. Selon la théorie, les CME ont la capacité de repousser la poussière interplanétaire, constituée de minuscules particules laissées par les planètes. , astéroïdes et comètes.

La caméra WISPR (Wide-field Imager for Solar Probe) de Parker Solar Probe a réussi à capturer la lumière réfléchie par ces particules de poussière interplanétaires. Bien que les signaux aient été initialement subtils, les scientifiques ont pu les améliorer en soustrayant la luminosité moyenne d’images d’orbites similaires capturées par WISPR.

Ce qu'ils ont découvert, c'est que le CME a soufflé la poussière interplanétaire sur un trajet d'environ 6 millions de kilomètres de long. Les scientifiques ont comparé cet effet à celui d’un aspirateur, où l’espace laissé par la poussière enlevée se remplissait rapidement avec davantage de poussière.

Bien que cette observation offre des informations précieuses sur l’interaction entre les CME et la poussière interplanétaire, elle soulève d’autres questions. Comme c’est la première fois que les astronomes observent cet effet nettoyant, il est encore incertain si tous les CME ont le même impact sur la poussière interplanétaire.

Néanmoins, le prochain maximum solaire, une période d’activité solaire accrue, offre l’opportunité de poursuivre les observations des CME. La sonde solaire Parker, ainsi que d’autres observatoires, pourraient avoir plus de chances d’étudier et de comprendre le comportement de ces puissants événements solaires.

L'étude documentant cette recherche a été publiée dans The Astrophysical Journal le 31 mai 2023.

Sources : Le Journal d'Astrophysique