La sonde solaire Parker de la NASA établit un nouveau record et fournit des informations sur l'atmosphère solaire

La sonde solaire Parker de la NASA continue de faire des découvertes révolutionnaires en plongeant plus profondément dans l'atmosphère du Soleil, mettant en lumière son comportement énigmatique et son impact sur la météo spatiale. La sonde a récemment réalisé sa 17e approche rapprochée, s'approchant à seulement 4.51 millions de miles (7.26 millions de kilomètres) du Soleil, marquant un nouveau record pour l'objet fabriqué par l'homme le plus proche du Soleil.

Depuis son lancement en août 2018, la Parker Solar Probe a enregistré une série de records. Il a dépassé le précédent record établi par la sonde spatiale Helios 2 en 1976, ce qui en fait l'objet artificiel le plus proche du Soleil de l'histoire. La sonde est également devenue le premier vaisseau spatial à voyager avec succès à travers l'atmosphère extérieure du Soleil, connue sous le nom de couronne.

Équipée d'un bouclier thermique de pointe, la mission de la sonde solaire Parker est d'étudier la couronne solaire et de recueillir des données cruciales sur sa structure, les origines du vent solaire et les mystères qui l'entourent. Comprendre le fonctionnement interne du Soleil est essentiel pour prévoir et atténuer les menaces potentielles que la météorologie spatiale représente pour les réseaux de communication, les satellites et les réseaux électriques sur Terre.

Au cours de l’une de ses récentes orbites, la sonde solaire Parker a survolé une intense éjection de masse coronale (CME), validant ainsi une théorie selon laquelle les CME interagissent avec la poussière interplanétaire. Cette découverte a des implications significatives pour la prévision météorologique spatiale.

Malgré sa proximité avec le Soleil, la sonde reste en bonne santé. Il est prévu de transmettre des données d'état au laboratoire de physique appliquée de Johns Hopkins et de fournir de précieuses données scientifiques sur le vent solaire. Ces données contribueront à une meilleure compréhension de la dynamique complexe du Soleil.

Les réalisations de la sonde solaire Parker sont d'une grande importance pour le domaine de l'exploration spatiale. En perçant les mystères du Soleil, les scientifiques peuvent découvrir des informations vitales qui contribueront à protéger notre infrastructure technologique et à améliorer notre compréhension de l’univers.

