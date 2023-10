La sonde solaire Parker de la NASA établit un nouveau record et fournit des informations sur l'atmosphère du Soleil

La sonde solaire Parker de la NASA a franchi une nouvelle étape en se rapprochant plus que jamais du Soleil, fournissant ainsi des informations précieuses sur l'atmosphère mystérieuse de l'étoile et son impact sur la météo spatiale. Au cours de sa 17e orbite, la sonde s'est approchée à moins de 4.51 millions de kilomètres du Soleil, battant ainsi son propre record.

Depuis son lancement en août 2018, la Parker Solar Probe a établi des records et repoussé les limites. Il a dépassé le précédent record établi par la sonde spatiale Helios 2 en 1976, devenant ainsi l'objet artificiel le plus proche du Soleil. Équipée d'un bouclier thermique de pointe, la sonde est conçue pour étudier la couronne solaire et collecter des données cruciales pour démêler sa structure, les origines du vent solaire et l'énigmatique couronne elle-même.

Comprendre la dynamique du Soleil est essentiel, car ses processus peuvent influencer la météorologie spatiale, posant ainsi des menaces aux satellites, aux réseaux de communication et même aux réseaux électriques terrestres. Un événement récent impliquant la sonde solaire Parker survolant une intense éjection de masse coronale (CME) a ​​validé une théorie vieille de deux décennies. Elle a révélé que les CME, puissantes éruptions solaires, interagissent avec la poussière interplanétaire, ce qui a des implications significatives pour les prévisions météorologiques spatiales.

La NASA a confirmé que malgré sa proximité avec le Soleil, la Parker Solar Probe reste en bonne santé. Le vaisseau spatial est configuré pour transmettre des données d'état au laboratoire de physique appliquée Johns Hopkins dans le Maryland, puis renvoyer des données scientifiques, principalement axées sur le vent solaire. Ces données contribueront davantage à la compréhension des chercheurs de la dynamique complexe du Soleil.

La mission révolutionnaire de Parker Solar Probe met en lumière l’atmosphère insaisissable du Soleil, fournissant des données précieuses qui peuvent nous aider à mieux comprendre l’étoile qui entretient la vie sur Terre.

Définitions:

– Parker Solar Probe : Un vaisseau spatial de la NASA conçu pour étudier le Soleil et sa couronne, tout en collectant des données pour comprendre la météo spatiale et les processus solaires.

– Corona : L’atmosphère extérieure du Soleil, composée de plasma extrêmement chaud.

– Vent solaire : flux de particules chargées émises par le Soleil qui influence la météo spatiale.

– Coronal Mass Ejection (CME) : libération massive de plasma et de champs magnétiques provenant de la couronne solaire, entraînant souvent des tempêtes géomagnétiques sur Terre.

