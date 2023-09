La sonde solaire Parker de la NASA explore une puissante éjection de masse coronale

La sonde solaire Parker de la NASA est entrée dans l'histoire en survolant en toute sécurité l'une des éjections de masse coronale (CME) les plus puissantes jamais enregistrées. Lancée en 2018, la sonde a été spécialement conçue pour étudier notre étoile locale, le Soleil. Deux mois seulement après son lancement, il a battu le record de l'approche la plus proche du Soleil par un vaisseau spatial. Equipée d'un bouclier solaire, la sonde s'est approchée à moins de 8.5 millions de kilomètres (5.3 millions de miles) de la surface du Soleil et devrait battre ce record au fur et à mesure de sa mission.

En septembre 2022, la sonde solaire Parker a volé directement dans un CME et est restée dans le plasma pendant quelques jours. Cela a fourni aux chercheurs des données précieuses sur l’interaction entre un CME et la poussière et les débris cosmiques présents dans notre système solaire, un phénomène qui n’était auparavant que théorisé. Le CME a déplacé les débris cosmiques jusqu'à une distance d'environ 9.6 millions de kilomètres (6 millions de miles), mais le vide qu'il a créé a été rapidement comblé. Comprendre comment les CME se propagent dans le milieu interplanétaire contribuera à prédire et à suivre les conditions météorologiques spatiales potentiellement dangereuses.

La mission de la sonde solaire Parker a été mouvementée, avec des données récentes améliorant notre compréhension des vents solaires à grande vitesse. À mesure que la sonde se rapprochera du Soleil au cours des deux prochaines années, d’autres découvertes devraient découler de cette mission révolutionnaire.

