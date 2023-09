La sonde solaire Parker de la NASA capture des images rapprochées d'une explosion solaire massive

La sonde solaire Parker de la NASA a franchi une étape remarquable en capturant des images rapprochées d'une éruption solaire massive. La vidéo, publiée par des scientifiques du laboratoire de physique appliquée de Johns Hopkins, présente une éjection de masse coronale (CME) extrêmement puissante survenue l'année dernière. Les CME sont des événements explosifs au cours desquels un plasma très chaud est expulsé de l'atmosphère solaire, composé de particules chargées qui peuvent perturber les communications radio et provoquer diverses perturbations sur Terre.

Le CME rencontré par la sonde solaire Parker a été décrit par la NASA comme l'un des plus puissants jamais enregistrés. La sonde a non seulement survécu à la rencontre, mais a également réussi à capturer l’intégralité de l’événement devant une caméra. Les observations du laboratoire de physique appliquée de Johns Hopkins révèlent que les CME peuvent libérer des champs magnétiques et lancer des milliards de tonnes de plasma à des vitesses allant de 60 à 1,900 840 milles par seconde. Dans le cas de ce CME particulier, des particules ont été observées accélérant jusqu’à XNUMX milles par seconde, fournissant des données précieuses aux scientifiques étudiant les mécanismes propulsifs à l’origine de ces éruptions.

La sonde solaire Parker a été spécialement conçue pour étudier le Soleil et a la particularité d'être le vaisseau spatial le plus rapide de l'histoire. Elle peut s'approcher à moins de 4 millions de kilomètres de la surface du Soleil, en supportant des températures extrêmes, grâce à un bouclier thermique personnalisé et à un système autonome qui protège la sonde des émissions du Soleil. Lors de la rencontre avec le CME, la sonde a passé près de deux jours à la suite de l’onde de choc et en est ressortie indemne, fournissant aux chercheurs des informations sans précédent.

En plus d'étudier le CME, les chercheurs de la NASA ont également étudié l'impact de la tempête solaire sur la poussière interplanétaire. Comprendre ces interactions est crucial pour améliorer les prévisions météorologiques spatiales à l’avenir. Russ Howard, physicien à l'APL, a déclaré qu'ils commencent à comprendre comment la poussière interplanétaire affecte la forme et la vitesse des CME.

La sonde solaire Parker a déjà dévoilé d'autres phénomènes solaires importants, comme la source du vent solaire. Ces observations contribuent à notre compréhension du Soleil et de son impact sur la météo spatiale. Le succès de la mission Parker Solar Probe nous rapproche de la résolution des mystères de notre étoile et de l'avancement de notre connaissance de l'univers.

