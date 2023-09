OSIRIS-REx de la NASA livre avec succès un échantillon d'astéroïde sur Terre

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA a franchi une étape importante dans l'exploration spatiale en transportant avec succès une capsule contenant des échantillons de roches et de poussière de l'astéroïde Bennu sur Terre. La capsule a atterri dimanche précisément dans une zone désignée au sein du champ d'essai et d'entraînement du ministère de la Défense de l'Utah, près de Salt Lake City. Cette mission remarquable marque le tout premier retour d’échantillons d’astéroïdes américains dans l’histoire.

La récupération de ces échantillons constitue une étape cruciale vers l’approfondissement de notre compréhension des origines de notre système solaire et de sa formation. Bennu, l'astéroïde sur lequel ces échantillons ont été collectés, est classé comme astéroïde potentiellement dangereux. Les enseignements tirés de l’analyse de ces échantillons fourniront des informations précieuses sur des astéroïdes similaires qui pourraient constituer une menace pour la Terre.

Lors de la prochaine phase de la mission, l'équipe OSIRIS-REx transportera l'échantillon Bennu à l'aide d'un conteneur non ouvert par avion jusqu'au Johnson Space Center de la NASA situé à Houston, au Texas. Au centre, les scientifiques examineront et pèseront méticuleusement l'échantillon, créeront un inventaire des roches et de la poussière et distribueront des portions de Bennu aux scientifiques du monde entier.

Le voyage du vaisseau spatial OSIRIS-REx impliquait de parcourir des milliards de kilomètres pour atteindre Bennu et revenir. La capsule d'échantillon a été lâchée vers l'atmosphère terrestre alors qu'elle était positionnée à environ 102,000 11 kilomètres. Il est entré dans l’atmosphère terrestre au large des côtes de Californie, déployant deux parachutes pour stabiliser et réduire sa vitesse. La capsule s'est posée doucement à une vitesse de XNUMX mph.

Pour garantir la pureté de l'échantillon, la capsule a été immédiatement transportée vers une salle blanche temporaire aménagée dans un hangar du champ d'entraînement. Il est alimenté en permanence en azote pour éviter toute contamination par des substances terrestres. Cette attention méticuleuse portée au maintien de la pureté de l’échantillon est cruciale pour l’analyse scientifique.

Les échantillons collectés à Bennu constitueront des ressources inestimables pour les scientifiques du monde entier. Ils permettront des découvertes révolutionnaires sur la formation des planètes, l'origine des composés organiques, la présence de l'eau et leur importance dans l'émergence de la vie sur Terre. De plus, cette mission contribuera à notre connaissance des astéroïdes potentiellement dangereux, garantissant à terme la sécurité et le bien-être de l’humanité.

