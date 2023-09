La mission OSIRIS-REx de la NASA revient sur Terre avec des échantillons de l'astéroïde Bennu

By

La mission OSIRIS-REx de la NASA devrait revenir sur Terre le 24 septembre 2023, après un voyage de sept ans dans l'espace. La mission, officiellement connue sous le nom d'Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer, a été lancée en 2016 dans le but d'étudier l'astéroïde Bennu, dont la date d'impact potentielle est le 24 septembre 2182.

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx a survolé la Terre en 2017 et a atterri sur Bennu en 2020, collectant avec succès des matériaux rocheux du site d'échantillonnage nommé Nightingale. L’échantillon collecté a été stocké dans la capsule de retour d’échantillon pour le voyage de retour sur Terre. Le 10 mai 2021, le vaisseau spatial a fait ses adieux à Bennu et a commencé son voyage de retour.

Bennu est un petit astéroïde géocroiseur découvert en 1999. Il est classé comme astéroïde de type B, ce qui signifie qu'il a une surface sombre et qu'il est spectralement bleu. L’astéroïde est considéré comme une ancienne relique du système solaire et n’aurait connu que peu de changements géologiques depuis sa formation. On estime qu’il a une faible densité, ce qui suggère qu’il s’agit d’un ensemble lâche de roches.

Selon les experts, Bennu a une chance sur 1 2,700 de heurter la Terre le 24 septembre 2182. Cet événement cataclysmique potentiel est l'une des raisons pour lesquelles la NASA a choisi Bennu comme cible de la mission OSIRIS-REx.

Le vaisseau spatial atteindra la Terre grâce à une entrée à grande vitesse dans l’atmosphère, suivie du déploiement de parachutes pour le ralentir. Une fois l’échantillon livré, le vaisseau spatial embarquera pour une nouvelle mission appelée OSIRIS-APEX et se dirigera vers une rencontre avec l’astéroïde Apophis en 2029.

Sources:

- Le télégraphe

- la NASA