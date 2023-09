Le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA livrera le tout premier échantillon d'astéroïde sur Terre

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA devrait passer sur Terre ce week-end, apportant avec lui un échantillon collecté sur l'astéroïde Bennu. Cette mission historique marque la première fois que la NASA tente de rapporter du matériel provenant d'un astéroïde. Lancé en 2016, OSIRIS-REx a atteint Bennu en 2018, où il a utilisé son aspirateur pour collecter la poussière et les cailloux de la surface de l'astéroïde.

Le vaisseau spatial devrait déposer l'échantillon le 24 septembre 2023, vers 7h30 IST. La capsule contenant l'échantillon sera larguée d'une altitude de 100,000 XNUMX kilomètres et atterrira dans le désert de l'Utah aux États-Unis. La commande de libération sera envoyée depuis le centre de contrôle de Lockheed Martin au Colorado.

Une fois que l'échantillon sera jugé sûr, il sera transporté dans un laboratoire propre temporaire au Johnson Space Flight Center de la NASA à Houston, où il sera catalogué et analysé pendant deux ans, de fin 2023 à 2025. Environ 75 % de l'échantillon de Bennu sera être conservé pour de futures recherches.

Après analyse, le vaisseau spatial OSIRIS-REx sera renommé OSIRIS-APEX et se rendra vers l’astéroïde géocroiseur Apophis, s’installant en orbite autour de la roche spatiale d’ici 2029.

L'astéroïde Bennu est un petit objet mesurant 500 mètres de diamètre et tourne autour du Soleil tous les six ans. On pense qu’il s’agit d’un vestige d’une roche spatiale beaucoup plus grande. Même s'il existe une petite chance qu'elle entre en collision avec la Terre en 2182, l'objectif de la mission est d'étudier la composition de Bennu et de mieux comprendre l'état et la composition de la matière au début du système solaire.

Cette mission extraordinaire met en valeur les capacités remarquables de la NASA et repousse les limites de l’exploration spatiale. Le retour d'échantillons de Bennu fournira des informations inestimables sur l'histoire de notre système solaire et ouvrira la voie à de futurs efforts scientifiques.

