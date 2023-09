Une capsule spatiale devrait atterrir avec un échantillon d'astéroïde dans le désert de l'Utah

Une capsule spatiale transportant un échantillon de matière rocheuse collectée sur un astéroïde devrait atterrir en parachute dans le désert de l'Utah dimanche. Il s’agit du troisième échantillon d’astéroïde renvoyé sur Terre et du plus gros à ce jour. Les échantillons ont été collectés par la mission OSIRIS-REx, une collaboration entre la NASA et des scientifiques de l'Université de l'Arizona.

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx a été conçu pour collecter des échantillons de l'astéroïde riche en carbone Bennu. Équipé de caméras, le vaisseau spatial a capturé des images cruciales et développé des cartes 3D de l'astéroïde. Il a également mesuré la température de Bennu, cartographié sa composition minérale et chimique et utilisé les rayons X et la lumière infrarouge pour la visualiser.

Le bras robotique du vaisseau spatial a collecté des roches et de la saleté à la surface de l'astéroïde, les enfermant dans une capsule de retour d'échantillon. Après s'être séparée du vaisseau spatial, la capsule a commencé sa descente dans l'atmosphère terrestre.

La mission OSIRIS-REx a débuté en 2016, lorsque le vaisseau spatial a été lancé depuis la Floride. Il a atteint Bennu en 2018, entrant en contact avec la surface de l'astéroïde pendant environ cinq secondes en 2020 pour collecter les échantillons. En mai 2021, le vaisseau spatial a commencé son voyage de retour vers Terre.

L'échantillon devrait atterrir dimanche dans le champ d'essai et d'entraînement de l'Utah, dans le désert occidental de l'Utah. Des scientifiques seront présents pour récupérer la capsule à l'atterrissage. L'échantillon ne contiendra pas de contaminants tels que des virus ou des bactéries, garantissant ainsi sa sécurité. Des précautions similaires ont été prises avec des échantillons de missions précédentes, comme ceux de la mission lunaire Apollo 11.

Bennu, l'astéroïde cible de la mission OSIRIS-REx, est un petit astéroïde riche en carbone qui passe relativement près de la Terre tous les six ans. Les scientifiques espèrent étudier sa composition pour mieux comprendre les risques et les caractéristiques des astéroïdes géocroiseurs. Ils visent également à découvrir plus d’informations sur la livraison potentielle de composés vitaux et la possibilité d’extraire de l’eau des astéroïdes pour le carburant des fusées.

À la suite de la mission, le vaisseau spatial OSIRIS-REx sera renommé OSIRIS-APEX et réutilisé pour étudier un autre astéroïde géocroiseur, Apophis, en 2029.

Pour regarder la couverture en direct de l'atterrissage de la capsule OSIRIS-REx, vous pouvez suivre le lien NASA Live.

Source : Al Jazeera, NASA