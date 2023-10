Le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA renvoie avec succès un échantillon d'astéroïde sur Terre

By

Après des années de préparation et de travail acharné, la mission OSIRIS-REx de la NASA a réussi à restituer une capsule contenant des roches et de la poussière collectées sur l'astéroïde Bennu. La capsule de retour d'échantillons a atterri dans une zone ciblée près de Salt Lake City, dans l'Utah, le 24 septembre. Avant l'atterrissage, le vaisseau spatial a capturé les images finales de la descente de la capsule vers la Terre.

La mission OSIRIS-REx, qui signifie Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification and Security — Regolith Explorer, visait à collecter un échantillon de Bennu et à le ramener sur Terre pour analyse. Le vaisseau spatial a atteint Bennu en 2018 et a passé plusieurs années à étudier la surface de l'astéroïde avant de collecter un échantillon en 2020.

Après l'atterrissage, la capsule de retour d'échantillons a été transportée au Johnson Space Center de la NASA à Houston. Pendant ce temps, le vaisseau spatial OSIRIS-APEX, désormais renommé, se lance dans une nouvelle mission de rendez-vous avec l'astéroïde Apophis en 2029.

Le retour de la capsule d'échantillon est une réalisation importante pour l'équipe OSIRIS-REx et les efforts d'exploration de la NASA. En étudiant la composition de l'astéroïde, les scientifiques espèrent mieux comprendre les origines du système solaire et potentiellement découvrir des ressources précieuses qui pourraient faciliter l'exploration spatiale future.

Sources:

– Crédit image : NASA/Goddard/Université de l’Arizona/Lockheed Martin

– Citation : NASA (2023 octobre 4) Le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA observe le départ de la capsule de retour d'échantillons. Récupéré le 4 octobre 2023.