Dévoiler l'inattendu : les découvertes surprenantes d'OSIRIS-REx sur l'astéroïde Bennu

By

OSIRIS-REx, la troisième mission de l'histoire à collecter un échantillon d'un astéroïde, a fourni aux scientifiques des informations incroyables sur le monde mystérieux des roches spatiales. Le voyage de deux ans du vaisseau spatial autour de l'astéroïde Bennu a révélé la diversité et la complexité surprenantes de ces corps célestes.

Avant OSIRIS-REx, deux autres missions, Hayabusa 1 et NEAR-Shoemaker, avaient étudié les astéroïdes en détail. Cependant, c'est Hayabusa 1 qui a été le premier à confirmer l'existence de « tas de gravats », des conglomérats de rochers, de sable et de gravier maintenus ensemble par de faibles forces gravitationnelles.

Lorsque les scientifiques ont initialement observé Bennu à partir de télescopes, ils s’attendaient à ce qu’il ressemble à l’astéroïde Itokawa. Cependant, en y regardant de plus près, OSIRIS-REx a découvert un paysage rocheux différent de tout ce qu'ils avaient jamais vu auparavant. Les roches poreuses et de forme étrange à la surface de Bennu ont remis en question leurs hypothèses antérieures sur la composition et la structure de ces roches spatiales.

Les chercheurs ont réalisé que ces roches poreuses sont très absorbantes et se comportent comme une zone de déformation dans une voiture lors des impacts. Ils protègent la surface de l’astéroïde en absorbant l’énergie des corps d’impact plus petits, ce qui entraîne moins de cratères que prévu.

OSIRIS-REx a également fait une découverte significative sur la densité de la couche superficielle de Bennu. Au cours de sa tentative de prélèvement d’échantillons, le vaisseau spatial s’est enfoncé profondément dans la surface, révélant que la couche superficielle a une densité bien inférieure à celle du reste de l’astéroïde.

L'approche de la mission en matière de collecte d'échantillons, différente des missions précédentes, a fourni des informations inestimables. Les réactions inattendues de la surface de Bennu à l'atterrissage du vaisseau spatial ont intrigué les scientifiques, les laissant avec d'autres questions à explorer.

Dans l’ensemble, les découvertes d’OSIRIS-REx ont remis en question les hypothèses précédentes et élargi notre compréhension des astéroïdes et de leur nature diversifiée. Ces découvertes contribueront aux futures missions d'astéroïdes et amélioreront notre connaissance de l'histoire du système solaire.

Sources:

– Space.com : « Les voisins astéroïdes de l'astéroïde Ryugu sont étranges et surprenants »

– NASA : « Astéroïde Bennu : La cible d’OSIRIS-REx »