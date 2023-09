Mission OSIRIS-REx de la NASA : retour avec le tout premier échantillon d'astéroïde américain

By

Les scientifiques de la NASA se préparent pour la phase finale de la mission révolutionnaire OSIRIS-REx, qui devrait revenir sur Terre le 24 septembre, transportant le tout premier échantillon d'astéroïde américain. Cette réalisation monumentale marque une étape importante dans l’exploration spatiale et la recherche scientifique.

OSIRIS-REx, abréviation de Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification et Security-Regolith Explorer, est la première mission américaine conçue pour collecter un échantillon d'un astéroïde. Il ramène des matériaux de la surface de l’astéroïde Bennu, dont le poids est estimé à environ 8.8 onces. Le vaisseau spatial avait collecté ce matériau rocheux lors d’une mission à Bennu en 2020.

Selon Wired, l'atterrissage prévu de la capsule d'échantillons d'astéroïdes est prévu le dimanche 24 septembre à 8.25 h 8.55 IST (XNUMX h XNUMX MDT), dans un désert de l'Utah, aux États-Unis.

Cependant, le retour des échantillons sur Terre constitue un défi de taille pour la mission. Même si le vaisseau spatial lui-même n'entrera pas dans l'atmosphère de la planète, il libérera une parcelle soigneusement calculée qui suivra une trajectoire précise pour effectuer un atterrissage contrôlé. La capsule contenant l'échantillon doit être protégée de la chaleur, des vibrations et de la contamination de notre planète.

Le rapport explique que l’angle et la vitesse corrects sont cruciaux pour un « dépôt de colis » réussi. Si la capsule entre sous un angle trop prononcé, elle peut rebondir sur l’atmosphère et envoyer les échantillons dans l’espace, rendant impossible toute récupération. En revanche, si l'angle est trop faible, la capsule risque de brûler dans l'atmosphère terrestre.

Les échantillons transportés par la mission OSIRIS-REx ont une immense valeur scientifique. Les astéroïdes comme Bennu peuvent servir de « capsules temporelles », fournissant un aperçu des débuts de l’histoire de notre système solaire. L'échantillon d'astéroïde permettra aux chercheurs d'étudier la formation de notre planète et de notre système solaire, ainsi que l'origine des composés organiques qui pourraient avoir joué un rôle dans l'émergence de la vie sur Terre.

Une fois de retour sur Terre, le précieux échantillon sera soigneusement documenté et conservé au Johnson Space Center de la NASA à Houston. Il sera ensuite distribué aux scientifiques du monde entier pour des analyses et des recherches plus approfondies.

Cette réalisation remarquable de la mission OSIRIS-REx ouvre de nouvelles voies pour l’exploration et la compréhension de notre univers. Il s'agit d'un pas en avant important dans la résolution des mystères des débuts de notre système solaire et du potentiel de vie au-delà de la Terre.

