Les tout premiers échantillons d’un astéroïde atterrissent en toute sécurité sur Terre dans le cadre d’une mission historique de la NASA

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA a ramené avec succès des échantillons de l'astéroïde Bennu sur Terre lors d'une mission révolutionnaire. La capsule spatiale contenant environ 250 grammes de roches et d'autres matériaux provenant de l'astéroïde a atterri en toute sécurité au Dugway Proving Ground de l'armée américaine, dans l'Utah. C’est la première fois que la NASA collecte et récupère des échantillons d’un astéroïde.

Le voyage pour récupérer les échantillons d'astéroïdes a été ardu, la sonde OSIRIS-REx ayant parcouru plus de 4 milliards de kilomètres pour atteindre Bennu puis effectuer son voyage de retour. La mission vise à fournir des informations précieuses sur les origines de la vie sur Terre et les premiers jours de notre système solaire.

Lors de son retour dans l'atmosphère terrestre, la capsule a atteint des vitesses allant jusqu'à 27,000 5,300 mph et des températures aussi élevées que XNUMX XNUMX degrés Fahrenheit. Il a déployé son parachute plus haut que prévu mais a atterri en toute sécurité dans le désert de l'Utah. Les équipes de récupération ont confirmé que la capsule était intacte et n'avait subi aucun dommage lors de l'atterrissage.

La prochaine étape consistera à transporter la capsule vers une salle blanche temporaire du Dugway Proving Ground de l'armée américaine, où elle sera ouverte et le conteneur contenant les échantillons d'astéroïdes sera à nouveau préparé pour le transport. Les échantillons seront ensuite chargés dans un avion et transportés par avion vers le Johnson Space Center de la NASA à Houston, au Texas.

Une fois au Johnson Space Center, les échantillons seront répartis entre différentes institutions scientifiques et agences spatiales. La NASA recevra 70 % de l'échantillon pour analyse, tandis que 25 % seront partagés avec des scientifiques de diverses installations, 4 % iront à l'Agence spatiale canadienne et 0.5 % seront remis à l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale.

L'atterrissage réussi et la récupération des échantillons d'astéroïdes concluent une mission de sept ans qui a été confrontée à des défis inattendus, tels que la nécessité de reprogrammer l'atterrissage du vaisseau spatial en raison de la composition de Bennu. Cependant, l'approche prudente et délibérée de l'équipe OSIRIS-REx leur a permis de surmonter ces obstacles et d'atteindre cette étape historique.

