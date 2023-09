La capsule OSIRIS-REx arrive à Houston

Le premier échantillon d'astéroïde américain collecté par le vaisseau spatial OSIRIS-REx est arrivé au Johnson Space Center de la NASA à Houston. L'échantillon, qui a été livré sur Terre le 24 septembre, sera stocké et distribué aux scientifiques pour analyse.

L’échantillon a été transporté à Houston à bord d’un avion C-17 de l’US Air Force et a atterri à Ellington Field. Il a ensuite été transféré à la NASA Johnson pour un traitement ultérieur.

Chez Johnson, l'équipe travaillera dans une salle blanche dédiée spécialement conçue pour les échantillons Bennu. Cette salle blanche comprend des boîtes à gants personnalisées qui abriteront le bidon d'échantillon contenant la tête TAGSAM. La tête TAGSAM a été utilisée pour collecter des roches et de la poussière à la surface de l'astéroïde Bennu le 20 octobre 2020.

Les scientifiques et techniciens suivront un processus soigneusement planifié pour retirer l’échantillon du TAGSAM. Ils placeront le bidon dans la boîte à gants puis le démonteront pour accéder à la tête TAGSAM. La tête devrait contenir la majorité de l’échantillon, et chaque élément matériel et poussière d’astéroïde trouvé à l’extérieur sera catalogué et stocké.

Une fois le démontage initial terminé, les chercheurs analyseront la poussière d’astéroïde pour mieux comprendre ses caractéristiques chimiques, minéralogiques et physiques. Cette analyse fournira des informations précieuses sur les types de roches présents dans l’échantillon global.

La NASA prévoit de partager les premières découvertes et images de l'échantillon lors d'une diffusion en direct le 11 octobre, permettant au public et aux scientifiques du monde entier d'avoir un aperçu de ce moment historique.

