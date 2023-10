La mission OSIRIS-REx de la NASA est sur le point d'achever la conservation des échantillons d'astéroïdes

By

L'équipe de conservation des astromatériaux du Johnson Space Center de la NASA progresse dans la conservation de l'échantillon d'astéroïde collecté par la mission OSIRIS-REx. Ils ont réussi à retirer les plaques témoins circulaires du haut de la tête TAGSAM (Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism), qui étaient utilisées pour surveiller les conditions environnementales intérieures du vaisseau spatial pendant la mission. Ces plaques ont été soigneusement rangées pour des raisons de connaissance de la contamination.

L’équipe a ensuite retiré la tête TAGSAM de sa plate-forme avionique, ce qui leur a permis de visualiser les 24 surfaces de contact situées au bas de la tête et l’échantillon d’astéroïde situé en dessous. Ces plots de contact ont piégé les roches à grains fins et la poussière de la surface de Bennu lorsque le collecteur d'échantillons est entré en contact avec l'astéroïde en octobre 2020. Les matériaux contenus dans les plots de contact fourniront des informations précieuses sur les conditions à la surface de Bennu.

En plus du matériau de surface, les scientifiques pourront également étudier le matériau collecté à partir de l'anneau de capture, qui est la base sécurisée dans laquelle le TAGSAM était installé lors de la collecte d'échantillons. Ces échantillons, obtenus à des profondeurs allant jusqu'à 19 pouces sous la surface, fourniront un aperçu du matériau à de plus grandes profondeurs sous la surface de Bennu.

La collecte et la conservation de ces échantillons à grain fin permettront aux scientifiques de faire de nouvelles découvertes sur l'histoire géologique de l'astéroïde Bennu, son historique d'impact et ses implications pour l'évaluation de l'impact des astéroïdes. Des images de l’échantillon global et des premiers résultats d’analyse seront révélées lors d’un événement en direct de la NASA le 11 octobre.

Sources:

La conservation des échantillons d'astéroïdes OSIRIS-REx de la NASA se rapproche de la révélation finale (2023 octobre 9) de la NASA

Définitions:

OSIRIS-REx : La mission de la NASA consiste à étudier l'astéroïde géocroiseur Bennu et à prélever un échantillon à retourner sur Terre pour étude.

TAGSAM : Mécanisme d'acquisition d'échantillons Touch-and-Go, le bras robotique du vaisseau spatial OSIRIS-REx utilisé pour collecter un échantillon de la surface de l'astéroïde.

Bennu : L'astéroïde ciblé par la mission OSIRIS-REx, qui serait un vestige des premiers temps du système solaire.