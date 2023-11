Le vaisseau spatial OSIRIS-APEX de la NASA devrait explorer l'astéroïde Apophis en 2029

By

Le vaisseau spatial révolutionnaire de la NASA, OSIRIS-REx, connu pour collecter des échantillons de l'astéroïde Bennu et les ramener sur Terre, a vu sa mission prolongée. La prochaine cible sur sa trajectoire est l'astéroïde Apophis, qui devrait survoler de près la Terre en 2029. Apophis, une roche spatiale de 340 mètres de large, a attiré l'attention des astronomes lors de sa première découverte en 2004 en raison de son potentiel. menace d'un impact avec la Terre.

Heureusement, d’autres calculs ont atténué ces inquiétudes, repoussant l’impact estimé au-delà du siècle prochain. Néanmoins, Apophis reste d'un grand intérêt pour les scientifiques en raison de sa proximité avec la Terre dans les années à venir. En 2029, il se trouvera à moins de 20,000 7,500 milles de notre planète, soit plus près que certains satellites artificiels et dix fois plus près que la Lune. Des rencontres aussi rapprochées avec des astéroïdes de cette taille ne se produiraient qu'une fois tous les XNUMX XNUMX ans.

Le vaisseau spatial, désormais rebaptisé OSIRIS-APEX, atteindra Apophis le 13 avril 2029 et commencera à capturer des images de l'approche onze jours auparavant. Cette rencontre rapprochée constitue une opportunité unique pour les scientifiques d'étudier les effets des forces gravitationnelles de la Terre sur l'astéroïde, en particulier les forces de marée qui pourraient perturber sa surface et révéler sa composition sous-jacente.

Apophis est classé comme astéroïde de type S, principalement composé de matériaux silicatés, de nickel et de fer. En revanche, Bennu, la cible initiale d'OSIRIS-REx, est un astéroïde de type C dominé par des composés à base de carbone. En étudiant les deux types de roches spatiales, les scientifiques visent à approfondir leur compréhension de la façon dont les planètes se sont formées au début du système solaire.

"L'approche rapprochée est une formidable expérience naturelle", déclare Dani DellaGiustina, chercheur principal de la mission OSIRIS-APEX. Elle estime que cette rencontre pourrait potentiellement révéler des glissements de terrain ou des éjections de particules, semblables à la queue d'une comète. En analysant ces phénomènes, les scientifiques espèrent recueillir des informations précieuses sur les processus qui ont façonné notre système planétaire.

Alors qu'OSIRIS-APEX se lance dans sa nouvelle mission, les chercheurs de la NASA continuent d'analyser les échantillons collectés à Bennu. Cependant, ils ont rencontré des difficultés pour accéder au matériel astéroïde stocké dans la capsule du vaisseau spatial. Deux attaches sur la tête TAGSAM, chargée de l'acquisition des échantillons, se sont révélées difficiles à retirer. L'équipe de la NASA développe activement de nouvelles approches pour extraire le matériel restant tout en assurant sa préservation et en évitant toute contamination.

FAQ:

Q : Qu'est-ce que le vaisseau spatial OSIRIS-APEX ?

R : Le vaisseau spatial OSIRIS-APEX est la mission de la NASA qui vise à collecter des échantillons d'astéroïdes et à les renvoyer sur Terre pour analyse.

Q : Quelle est la prochaine cible du vaisseau spatial OSIRIS-APEX ?

R : La prochaine cible du vaisseau spatial est l'astéroïde Apophis, qui survolera de près la Terre en 2029.

Q : Pourquoi Apophis intéresse-t-il les scientifiques ?

R : Apophis est intéressant car il offre une opportunité unique d'étudier les effets des forces gravitationnelles de la Terre sur la surface et la composition de l'astéroïde.

Q : Quelles sont les différences de composition entre Apophis et Bennu ?

R : Apophis est classé comme un astéroïde de type S, composé de matériaux silicatés, de nickel et de fer, tandis que Bennu est un astéroïde de type C dominé par des composés à base de carbone.

Q : À quelles difficultés les chercheurs ont-ils été confrontés pour accéder au matériel d'astéroïde collecté par OSIRIS-APEX ?

R : Les chercheurs ont rencontré des difficultés pour retirer deux attaches de la tête TAGSAM, responsable de l'obtention des échantillons. Ils travaillent actuellement sur de nouvelles approches pour accéder au matériel restant.