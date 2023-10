Un échantillon d'astéroïde réussi a été livré sur Terre par le vaisseau spatial OSIRIS-REx

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA est revenu avec succès sur Terre, apportant avec lui le premier échantillon d'astéroïde collecté par la NASA. L'échantillon, composé de roches et de terre prélevées sur l'astéroïde Bennu, a atterri dans le désert de l'Utah le 24 septembre. La capsule d'échantillon était carbonisée à l'extérieur en raison des températures élevées qu'elle a subies lors de sa rentrée dans l'atmosphère terrestre. Le précieux contenu est désormais stocké en toute sécurité au Johnson Space Center de la NASA à Houston, où les scientifiques les étudieront pour en savoir plus sur notre système solaire.

La mission OSIRIS-APEX fixe le cap sur l'astéroïde Apophis

La sonde spatiale OSIRIS-REx, désormais rebaptisée OSIRIS-APEX, se lance dans une nouvelle mission d'étude de l'astéroïde Apophis. Apophis était autrefois considéré comme une menace potentiellement dangereuse pour la Terre, mais des recherches récentes ont montré qu'il n'y avait aucun risque de collision. En 2029, Apophis se rapprochera suffisamment de la Terre pour être visible à l'œil nu. OSIRIS-APEX se mettra en orbite autour d'Apophis pendant cette période et étudiera l'astéroïde pendant 18 mois. Bien qu'il ne puisse plus collecter d'échantillon, le vaisseau spatial utilisera des propulseurs pour soulever de la poussière et des roches afin d'analyser la surface d'Apophis.

Découverte des restes d'une courtisane grecque antique

Les archéologues fouillant une tombe en Israël ont découvert ce qui pourrait être les restes d'une hétaïre, ou ancienne courtisane grecque. Les restes incinérés de la femme ont été retrouvés dans une grotte, ainsi qu'un miroir pliant en bronze bien conservé. On pense qu'elle a accompagné un fonctionnaire du gouvernement ou un grand général à l'époque hellénistique. Ce rare miroir immaculé donne un aperçu de ses origines, et les chercheurs espèrent en découvrir davantage sur son histoire à l'avenir.

L'Atlas mondial révèle le mystère des cercles de fées

Les cercles de fées, mystérieux motifs de points de terre stérile trouvés dans les herbes des zones arides, fascinent les scientifiques depuis des années. Un nouvel atlas élaboré par des scientifiques espagnols utilisant l'intelligence artificielle a révélé que les cercles de fées sont présents dans des centaines d'endroits dans le monde. La cause de ce phénomène reste inconnue, mais l'atlas mondial facilitera des recherches plus approfondies pour comprendre pourquoi ces schémas apparaissent. De plus, les scientifiques ont prédit que la formation d’un supercontinent massif dans 250 millions d’années pourrait rendre la Terre inhabitable pour les humains et les mammifères en raison d’une chaleur excessive.

Un astronaute record revient sur Terre

L'astronaute de la NASA Frank Rubio est de retour sur Terre après avoir passé un nombre record de 371 jours dans l'espace. Son séjour prolongé n'était pas initialement prévu, car le vaisseau spatial Soyouz dans lequel il est arrivé a subi une fuite de liquide de refroidissement causée par des débris spatiaux. Un vaisseau spatial de remplacement a été envoyé à la Station spatiale internationale et un nouvel équipage est arrivé le 15 septembre. Le séjour d'un an en apesanteur de Rubio est le plus long séjour d'un astronaute américain dans l'espace. Il est actuellement en train de se réadapter à la vie sur Terre, ce qui peut prendre plusieurs mois avant qu'il ne se sente à nouveau normal. Par ailleurs, un nouveau film explore l'histoire inspirante de l'astronaute José Hernández, qui est devenu le premier ancien travailleur migrant à se rendre dans l'espace en 2009 après avoir été rejeté à plusieurs reprises par la NASA.

