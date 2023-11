Déverrouiller Mars : cartographier la glace des eaux souterraines de la planète rouge

Se lancer dans une mission interstellaire n’est pas une tâche facile, car elle nécessite une planification méticuleuse et des avancées technologiques révolutionnaires. Alors que nous sommes encore loin de nous aventurer au-delà de notre propre système stellaire, la NASA est actuellement en phase de planification de nos premières missions sur Mars. Dans le but de rendre cette mission un peu moins intimidante, les scientifiques ont entrepris de cartographier la glace d'eau souterraine cachée sous la surface martienne, permettant ainsi aux futurs astronautes de mieux comprendre où trouver des ressources vitales.

Connue depuis longtemps pour avoir de l’eau sous forme de glace dispersée à sa surface, Mars détient la clé du maintien de la vie grâce à ces réserves d’eau. Cependant, la majeure partie de la glace est concentrée au niveau des pôles, ce qui rend son accès difficile. Semblables à la Terre, les régions polaires de Mars sont extrêmement froides et inhospitalières, ce qui en fait des destinations très improbables pour de futures missions humaines.

Pour relever ce défi, le projet SWIM (Subsurface Water Ice Mapping) de la NASA utilise les données collectées par divers engins spatiaux sur Mars, notamment le Mars Reconnaissance Orbiter, le 2001 Mars Odyssey et le Mars Global Surveyor. L'objectif de ce projet est d'identifier les emplacements les plus prometteurs pour les réserves de glace souterraines.

Le processus de vérification du projet SWIM impliquait la découverte d'un récent cratère d'impact sur Mars mesurant 492 pieds de diamètre. Grâce à ce cratère, les scientifiques ont réussi à confirmer l’exactitude de leur système de cartographie en découvrant de la glace d’eau gelée sous la surface martienne. Encouragés par leurs découvertes, ils ont élargi leur exploration et développé une carte complète des glaces souterraines de Mars.

L'importance de ce projet de cartographie réside dans l'identification des réserves de glace dans les latitudes moyennes nord, où l'atmosphère martienne est légèrement plus épaisse. Cette caractéristique atmosphérique rend plus favorable la décélération des engins spatiaux lors de leur entrée. Si l'exactitude de la carte s'avère exacte, les futurs explorateurs martiens pourraient potentiellement accéder à un approvisionnement immédiat en eau gelée, réduisant ainsi la nécessité d'en transporter de grandes quantités depuis la Terre. De plus, cette eau martienne pourrait être utilisée à diverses fins, comme l’eau potable, ainsi que pour la diviser en hydrogène et en oxygène pour l’air respirable et le carburant des fusées.

Comprendre le terrain et localiser les ressources essentielles est primordial pour réussir l’exploration humaine de Mars ou de toute autre destination extraterrestre. En cartographiant la glace d'eau souterraine cachée, les scientifiques ouvrent la voie aux futurs astronautes qui pourront naviguer en toute confiance alors qu'ils se lancent dans ce voyage extraordinaire.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Pourquoi est-il important de cartographier la glace d’eau souterraine sur Mars ?

La cartographie de la glace d'eau souterraine sur Mars est cruciale car elle permet aux futurs astronautes d'identifier les endroits où des ressources vitales sont accessibles, comme l'eau. Ces connaissances peuvent réduire considérablement la quantité de ressources qu’ils doivent transporter depuis la Terre et rendre leurs missions plus durables.

2. Comment la NASA cartographie-t-elle la glace d’eau souterraine sur Mars ?

Le projet SWIM (Subsurface Water Ice Mapping) de la NASA combine les données de différents engins spatiaux martiens, notamment le Mars Reconnaissance Orbiter et le Mars Global Surveyor, pour identifier les emplacements les plus probables pour les réserves de glace souterraines. Le projet utilise divers instruments scientifiques pour analyser la surface martienne et déduire la présence de glace d'eau.

3. Quelles sont les implications de la découverte de glace souterraine sur Mars ?

La découverte et la cartographie de la glace souterraine sur Mars ont des implications significatives pour l'exploration humaine future. L’accès à la glace d’eau peut potentiellement fournir de l’eau potable aux astronautes, ainsi qu’être utilisé pour générer de l’air respirable et du carburant pour fusée grâce à la division de l’eau en hydrogène et oxygène.

4. Où sur Mars la glace d’eau souterraine est-elle concentrée ?

Alors que Mars a de la glace d’eau dispersée à sa surface, la majorité de la glace est concentrée aux pôles. Cependant, le projet SWIM a également identifié des réserves de glace prometteuses dans les latitudes moyennes nord, où l'atmosphère martienne plus épaisse la rend idéale pour l'entrée et la décélération des engins spatiaux.