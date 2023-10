New Horizons de la NASA va étendre sa mission et se concentrer sur les données héliophysiques

La NASA a annoncé un plan mis à jour pour que son vaisseau spatial New Horizons continue son exploration du système solaire externe. À partir de l’exercice 2025, New Horizons se concentrera sur la collecte de données héliophysiques uniques dans le cadre d’un mode d’exploitation étendu et à faible activité. Cette nouvelle trajectoire permet également la possibilité d'un futur survol rapproché d'un objet de la ceinture de Kuiper, si celui-ci est identifié.

La décision de prolonger la mission jusqu'à ce que le vaisseau spatial quitte la ceinture de Kuiper entre 2028 et 2029 a été prise pour tirer pleinement parti de la position de New Horizons dans notre système solaire et de sa capacité à répondre à des questions importantes sur notre héliosphère. La mission prolongée sera principalement financée par la division des sciences planétaires de la NASA et gérée conjointement par les divisions d'héliophysique et de sciences planétaires de la NASA.

Afin de s'adapter aux opérations prolongées de New Horizons, la NASA évaluera l'impact budgétaire et procédera à des ajustements au sein du programme New Frontiers, notamment en rééquilibrant le financement de la recherche scientifique et de l'analyse des données. Cela pourrait potentiellement affecter les futurs projets du programme.

New Horizons, lancé en 2006, a déjà fourni des informations précieuses sur les confins de notre système solaire. Il a accompli sa mission principale en visitant la planète naine Pluton et a ensuite survolé l'objet de la ceinture de Kuiper, Arrokoth. L'exploration continue du vaisseau spatial contribuera à notre compréhension de la formation de notre système solaire et offrira des opportunités pour la science multidisciplinaire.

Source : NASA

Remarque : Cet article est un résumé de l'article source original publié par la NASA le 2 octobre 2023, disponible à l'URL suivante : [insérer l'URL ici]