La NASA prolonge sa mission New Horizons pour explorer la ceinture de Kuiper

La NASA a annoncé qu'elle prolongerait sa mission New Horizons pour continuer à explorer les confins du système solaire. Cette décision fait suite à une proposition antérieure de la NASA de modifier le cap de la mission et de la transférer dans une autre division.

Initialement prévue pour terminer ses opérations fin 2024, la mission New Horizons se poursuivra désormais jusqu'à ce que le vaisseau spatial quitte la ceinture de Kuiper, ce qui devrait se produire vers 2028. Au cours de cette période prolongée, le vaisseau spatial se concentrera sur la collecte de données héliophysiques, qui consiste à étudier le Soleil et ses interactions avec son environnement. De plus, New Horizons recherchera un objet dans la ceinture de Kuiper pour effectuer un survol rapproché.

L'équipe de la mission a célébré cette décision, car elle avait contesté la proposition de la NASA de transférer la mission à la division héliophysique et de donner la priorité à la recherche sur le Soleil. Alan Stern, chercheur principal de New Horizons, a exprimé sa gratitude à ceux qui ont soutenu la poursuite de la mission.

New Horizons, lancé en 2006, a mis près de 15 ans pour atteindre sa position actuelle aux confins du système solaire. Depuis lors, il explore la ceinture de Kuiper, une région remplie d’objets glacés qui recèle des indices sur les débuts de l’histoire du système solaire.

En janvier 2022, un comité d'examen a examiné une proposition de l'équipe scientifique de la mission visant à prolonger la mission de trois ans. Bien que la mission ait finalement été prolongée de deux ans, la décision de la financer potentiellement en tant que mission d'héliophysique à partir de 2025 a suscité les critiques de la communauté scientifique. Ils ont fait valoir que la position unique de New Horizons lui permet d'étudier à la fois les objets de la ceinture de Kuiper et le Soleil.

La mission prolongée sera principalement financée par la division des sciences planétaires de la NASA et gérée conjointement par les divisions d'héliophysique et de sciences planétaires.

Avec cette extension, New Horizons continuera à percer les mystères de la ceinture de Kuiper et à fournir des informations précieuses sur l'histoire de l'origine de notre système solaire.

