Une nouvelle mosaïque étonnante de la surface lunaire révélée par la NASA

La NASA a récemment partagé une nouvelle mosaïque à couper le souffle de la surface lunaire sur sa page Instagram. La mosaïque, intitulée « Moonlight Sonata », a été créée à l’aide d’images capturées par deux caméras en orbite autour de la Lune : la Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) et ShadowCam.

Selon l'agence spatiale, la mosaïque offre une vue aérienne de la surface lunaire, mettant en valeur des teintes de noir, blanc et gris. Le cratère Shackleton, situé dans la partie inférieure droite de l'image, est particulièrement remarquable. Les images détaillées de ShadowCam permettent aux spectateurs d'observer les zones d'ombre permanente à l'intérieur du sol et des murs intérieurs du cratère. En revanche, les zones éclairées par le soleil, telles que le bord et les flancs du cratère, sont capturées par le LROC.

La NASA a partagé une brève description de la mosaïque sur Instagram avec l'image. La publication, qui a recueilli près de 250,000 12 likes depuis sa publication il y a XNUMX heures, a reçu une pléthore de commentaires de téléspectateurs émerveillés. Beaucoup ont exprimé leur admiration devant la vue imprenable, tandis que d'autres ont félicité la NASA pour son travail.

Un utilisateur a posé des questions sur un cercle blanc proéminent dans la mosaïque, que la NASA a identifié comme étant le cratère Shackleton. Ce message engageant a suscité diverses réactions, allant de la fascination à l’admiration.

Ce dernier partage Instagram est un autre exemple de la capacité de la NASA à captiver et à éduquer son public avec des visuels époustouflants de l'espace et des corps célestes. L'engagement constant de l'agence spatiale sur les plateformes de médias sociaux comme Instagram lui permet de se connecter avec des gens du monde entier et de susciter l'intérêt pour l'exploration spatiale.

Sources : Instagram de la NASA

Définitions:

1. Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) – un instrument à bord du vaisseau spatial Lunar Reconnaissance Orbiter conçu pour capturer des images haute résolution de la surface de la Lune.

2. ShadowCam – un instrument de la NASA embarqué sur le vaisseau spatial Danuri de l'Institut coréen de recherche aérospatiale, chargé de capturer des images détaillées des zones d'ombre de la Lune.

3. Cratère Shackleton – un grand cratère d'impact situé près du pôle sud lunaire, connu pour ses régions constamment ombragées.