Les astronautes de la NASA s'entraînent sur la rampe de lancement de la mission lunaire

Quatre astronautes se préparant pour la mission Artemis II, qui devrait se rendre sur la Lune l'année prochaine, ont récemment effectué un entraînement jusqu'à la rampe de lancement à bord de nouveaux véhicules de transport d'équipage au Kennedy Space Center. Les astronautes, dont les astronautes de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Koch, ainsi que l'astronaute canadien Jeremy Hansen, ont enfilé des combinaisons spatiales orange et sont montés dans les véhicules de transport de l'équipage depuis le bâtiment des opérations et des caisses Neil A. Armstrong jusqu'à l'aire de lancement 39. -B.

L'essai à sec a été réalisé pour démontrer les procédures normales de lancement en vue de la mission, qui pourrait être lancée dès novembre 2024. La mission Artemis II sera le premier vol en équipage sur la puissante fusée Space Launch System de la NASA, avec des astronautes à bord de l'Orion. Capsule spatiale. La mission est prévue pour un voyage de 10 jours autour de la Lune, mais aucun alunissage n’est prévu.

La mission Artemis III, qui devrait ramener les humains sur la surface lunaire pour la première fois depuis 1972, s'appuiera sur le vaisseau spatial Starship de SpaceX comme système d'atterrissage humain. Cependant, le vaisseau spatial Starship est encore en développement et devrait être prêt d’ici décembre 2025.

La mission Artemis II fera suite au vol d'essai réussi sans équipage d'Artemis I, qui a repoussé les limites du vaisseau spatial Orion pour assurer la sécurité des passagers humains. La capsule Orion et le module de service européen pour Artemis II sont déjà au Kennedy Space Center, mais ne seront prêts qu'en avril. Le propulseur de l'étage principal attend d'être transporté depuis l'installation d'assemblage Michoud de la NASA, tandis que les deux propulseurs de fusée à poudre solide sont transportés par train depuis l'Utah.

Les techniciens de la NASA ont commencé à connecter les quatre moteurs RS-25, issus du programme de la navette spatiale, à la base de l'étage central. L'étape principale devrait arriver en novembre et l'empilage du système de lancement spatial débutera en février 2024 au bâtiment d'assemblage de véhicules du Centre spatial Kennedy.

