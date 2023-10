Mission Psyché de la NASA : explorer un astéroïde riche en métaux

La NASA a récemment lancé la mission Psyché, un vaisseau spatial se rendant dans la ceinture d'astéroïdes pour étudier un astéroïde connu sous le nom de Psyché. On pense que cet astéroïde particulier est riche en métaux, ce qui en fait un objet d’étude unique pour les scientifiques. La mission vise à mieux comprendre la composition et le noyau de planètes similaires à la nôtre.

David Lawrence, l'un des principaux membres du personnel professionnel du Laboratoire de physique appliquée de l'Université Johns Hopkins, est le chercheur principal de l'un des instruments à bord du vaisseau spatial Psyché. L'instrument, un spectromètre à rayons gamma et à neutrons, permettra d'analyser la composition de l'astéroïde.

Hippopotames : mâchoires puissantes, mâcheurs inefficaces

Malgré leurs mâchoires puissantes et leurs dents terrifiantes, les hippopotames sont des mâcheurs étonnamment inefficaces. Une étude publiée dans PLOS One révèle que les hippopotames ont du mal à effectuer le mouvement de broyage nécessaire pour mâcher efficacement leur nourriture. Leur capacité à mâcher semble avoir été sacrifiée au profit de l’utilisation de leurs mâchoires pour se battre.

Marcus Clauss, professeur à l'Université de Zurich, et ses collègues ont mené l'étude. Ils ont découvert que les hippopotames possèdent des qualités uniques qui leur permettent d’exercer une force avec leurs mâchoires mais pas de mâcher au sens traditionnel du terme.

Le pouvoir synchronisateur de la musique

Écouter de la musique apporte non seulement du plaisir mais crée également des expériences partagées entre auditeurs. Une étude menée par Wolfgang Tschacher, psychologue à l'Université de Berne, révèle que les personnes assistant à des concerts de musique classique synchronisent leurs mouvements, leur fréquence cardiaque et leur fréquence respiratoire. Cette synchronisation est profondément enracinée dans notre passé évolutif.

Tschacher a utilisé des capteurs portables et une technologie de capture de mouvement pour mesurer les réponses du public du concert. Ses recherches, publiées dans Scientific Reports, donnent un aperçu de l'impact profond de la musique sur les processus physiologiques humains et les expériences collectives.

Cigales : un impact écosystémique en plein essor

L'émergence périodique des cigales tous les 17 ans a des conséquences importantes sur les écosystèmes forestiers. Les recherches menées par la biologiste Zoe Getman-Pickering de l'Université George Washington montrent que lorsque les cigales émergent, elles constituent une source de nourriture abondante pour divers animaux, notamment les oiseaux. Cela entraîne une diminution de la prédation des oiseaux sur les chenilles, ce qui entraîne davantage de dommages aux feuilles des chênes.

L'étude, publiée dans Science, met en évidence les effets en cascade complexes que les booms cycliques de la population de cigales ont sur l'écosystème.

Exploitation minière en haute mer : peser les risques et les récompenses

Il existe un intérêt commercial croissant pour l’extraction de métaux précieux des grands fonds marins. Cependant, de récentes expéditions ont également révélé que les écosystèmes des grands fonds abritent des formes de vie rares et délicates. Des chercheurs explorant des sources hydrothermales riches en minéraux dans l’océan Pacifique ont découvert des habitats de grottes souterraines regorgeant de vie. Ces habitats pourraient potentiellement être connectés, ce qui indique la nécessité d’une enquête plus approfondie avant toute activité minière.

Dans un autre type d’environnement, appelé nodules polymétalliques, des minéraux précieux sont dispersés sur le fond marin. Muriel Rabone, du Natural History Museum de Londres, et ses collègues estiment que des milliers d'espèces inconnues pourraient vivre sur et à proximité de ces nodules. L'étude, publiée dans Current Biology, souligne l'importance de comprendre ces écosystèmes avant d'exploiter leurs ressources potentielles.

