La fusée SLS jugée « inabordable » par les responsables de la NASA, révèle un rapport du gouvernement

Un récent rapport du Government Accountability Office (GAO) des États-Unis a révélé que de hauts responsables de la NASA considèrent que la fusée Space Launch System (SLS) de l'agence est « inabordable » au niveau de coût actuel. Le rapport soulève des inquiétudes quant à la transparence des coûts permanents du programme et souligne un manque de clarté quant aux responsables qui ont fait ces affirmations.

Les porte-parole de la NASA n'ont pas encore commenté ce rapport.

Cependant, le rapport du GAO reconnaît que la NASA reconnaît la nécessité d'améliorer l'accessibilité financière du programme SLS. Le plan de la NASA pour résoudre ce problème comprend des efforts visant à stabiliser le programme de vol, à accroître l'efficacité, à encourager l'innovation et à ajuster les stratégies d'acquisition pour réduire le risque de coût.

La fusée SLS est un élément crucial du programme Artemis de la NASA, qui vise à établir une base sur la Lune et à mener d'autres missions exploratoires et scientifiques. Bien que le premier lancement test du SLS, connu sous le nom d'Artemis I, ait été un succès, le programme a été critiqué par les organismes de surveillance du gouvernement pour des problèmes de passation de contrats, des dépassements de coûts et un manque de transparence.

Le rapport du GAO suggère que la NASA devrait développer une base de référence pour capturer les coûts de production des missions utilisant la fusée SLS Block I. Cependant, la NASA n'a pas pleinement mis en œuvre cette recommandation, selon le rapport.

À l'heure actuelle, environ 12 milliards de dollars ont été dépensés dans le développement de la fusée SLS, et la NASA a demandé plus de 11 milliards de dollars dans sa récente proposition budgétaire pour soutenir le programme pour les quatre prochaines années.

Le rapport attire l'attention sur la nécessité pour la NASA de s'attaquer au caractère abordable du programme SLS et d'améliorer la transparence afin de garantir sa durabilité à long terme.

