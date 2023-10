L'avenir de la mission de retour d'échantillons sur Mars de la NASA est incertain, selon une revue cinglante

Les projets de la NASA pour la mission Mars Sample Return (MSR), dont le lancement est prévu en 2028, ont été remis en question par le comité d'examen indépendant de l'agence. Le rapport met en évidence les problèmes techniques, un budget croissant et un calendrier de lancement irréaliste comme problèmes majeurs auxquels la mission est confrontée.

La mission MSR est une collaboration entre la NASA et l'Agence spatiale européenne et est considérée comme une étape cruciale dans l'exploration de Mars. Il s'agit du Perseverance Rover de la NASA, qui a déjà collecté des échantillons martiens et les a déposés à la surface de la planète. Ces échantillons seraient ensuite récupérés et ramenés sur Terre par la mission MSR.

Initialement estimé à 4 milliards de dollars, le coût de la mission MSR s'élève désormais à 5.3 milliards de dollars. Le rapport du comité d'examen identifie des problèmes dans la promotion, l'organisation, le calendrier et le financement de la mission. Selon le rapport, la mission a été créée avec des attentes irréalistes en matière de budget et de calendrier, rendant impossible la date de lancement de 2028.

Déplacer le lancement à la prochaine fenêtre réalisable en 2030 augmenterait le coût de la mission de 8 à 11 milliards de dollars, ce qui exercerait une pression significative sur le budget de la NASA pour la science planétaire. Une autre option suggérée par le comité consiste à utiliser deux atterrisseurs au lieu d'un pour renvoyer les échantillons, mais cela prolongerait encore les délais et augmenterait les coûts.

Le rapport recommande que la NASA examine la structure de gestion et organisationnelle de la mission pour améliorer la responsabilité. Cela souligne également la nécessité pour la NASA de mieux s'impliquer et de mieux communiquer au public sur l'importance de la mission MSR.

En réponse aux conclusions du comité d'examen, la NASA a nommé une équipe d'examen dirigée par Sandra Connelly, administratrice adjointe de l'agence pour la science, pour résoudre les problèmes soulevés. L'équipe a pour objectif de publier un rapport en mars de l'année prochaine. Entre-temps, la NASA a retardé la confirmation du coût et du calendrier officiels de la mission.

Ce n’est pas la première fois que la mission MSR fait l’objet de critiques. En juillet, la commission des crédits du Sénat américain a exprimé ses inquiétudes concernant les défis techniques et la hausse des coûts, ordonnant à la NASA de proposer des options pour réviser ou réduire la mission si elle ne peut pas respecter le budget.

La mission MSR est également confrontée à la concurrence de la Chine, qui prévoit de lancer sa propre mission de retour d’échantillons sur Mars vers 2030.

Sources:

– Rapport du comité d'examen indépendant de la NASA

– Comité des crédits du Sénat américain