La NASA retarde les composants de la mission de retour d'échantillons sur Mars en raison de problèmes découverts dans le rapport du comité d'examen indépendant

La NASA est confrontée à des retards dans sa mission Mars Sample Return (MSR) en raison d'un rapport problématique d'un comité d'examen indépendant (IRB). La CISR a identifié plusieurs défis liés à la mission, notamment un budget et un calendrier irréalistes. Pour résoudre ces problèmes, l'IRB a fourni 20 conclusions et 59 recommandations à la NASA.

Selon le rapport de l'IRB, il manque une base technique crédible, une estimation des coûts et un calendrier pouvant être réalisés avec le financement disponible. La complexité du programme MSR, avec de multiples développements et interfaces, complique encore davantage la mission.

Le rover Perseverance, qui a atterri sur Mars en 2021, a exploré la région du cratère Jezero et collecté des échantillons de roches en vue d'une éventuelle récupération. L’IRB estime que 8 à 9.6 milliards de dollars supplémentaires, ainsi que plus d’un milliard de dollars par an à partir de 1, seraient nécessaires pour lancer la mission de récupération d’ici 2025. Toutefois, cela dépend de la résolution des problèmes techniques et des risques identifiés par l’IRB.

La NASA a formé une équipe d'examen pour évaluer les résultats et réagir en conséquence. L’équipe a jusqu’en mars 2024 pour fournir un rapport sur la voie à suivre pour le retour des échantillons sur Mars. Sandra Connelly, administratrice adjointe de la NASA pour la science, a souligné l'importance des comités d'examen indépendants pour garantir que les objectifs de la mission sont atteints dans les limites du budget.

Le rapport de l'IRB souligne le rôle crucial du programme MSR dans l'exploration de Mars par l'humanité. Il a le potentiel de répondre à des questions clés sur l’histoire de Mars et la possibilité de vie sur la planète. Cependant, la mission pourrait être confrontée à des défis liés à la fois au dépassement des coûts et à l'examen minutieux du Congrès. Les coupes budgétaires et les critiques de la commission sénatoriale des crédits ont fait pression sur la NASA pour qu'elle réduise le coût du programme MSR.

En conclusion, la NASA prend les mesures nécessaires pour résoudre les problèmes mis en évidence par le rapport de l'IRB et garantir le succès de la mission MSR. Les défis posés par la complexité de la mission et les contraintes budgétaires soulignent l'importance d'une planification et d'une surveillance efficaces dans les efforts d'exploration spatiale.

