L'ingéniosité de l'hélicoptère Mars de la NASA dépasse les attentes avec des vols consécutifs

L'hélicoptère martien de la NASA, Ingenuity, continue de franchir des étapes remarquables, dépassant les attentes de l'équipe de mission. Depuis son premier vol historique sur la surface martienne en avril 2021, où il est devenu le premier avion à effectuer un vol propulsé et contrôlé sur une autre planète, Ingenuity a repoussé les limites de ce qui est possible pour une petite machine semblable à un drone.

Au cours du mois dernier seulement, l'hélicoptère de 4 livres et 19 pouces de haut a établi trois nouveaux records. Il a atteint un nouveau record d'altitude de 79 pieds (24 mètres) au-dessus de la surface de la planète rouge, et il a également atteint une vitesse record de 22.4 mph (10 mètres par seconde) lors de son 62e vol, dépassant son précédent record de vitesse de 17.9 mph (8 MS).

Aujourd'hui, dans une autre réalisation révolutionnaire, le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA a annoncé qu'Ingenuity a effectué avec succès des vols consécutifs sur des jours consécutifs. Les 65e et 66e vols ont eu lieu les 2 et 3 novembre, le JPL confirmant leur succès mardi.

Au cours de ces vols, Ingenuity a parcouru une courte distance de seulement 23 pieds (7 mètres) lors du premier vol, suivi d'un exercice de repositionnement qui ne l'a déplacé que de quelques pieds. Ce repositionnement était nécessaire pour préparer un arrêt de deux semaines des communications avec le JPL en raison d'un phénomène appelé conjonction solaire. La conjonction solaire se produit lorsque les orbites de la Terre et de Mars positionnent les deux planètes sur des côtés opposés du soleil, entraînant un blocage temporaire des communications. Cet événement se produit environ une fois tous les deux ans.

Malgré l'arrêt des communications, Ingenuity et son rover compagnon, Perseverance, reprendront leurs tâches respectives une fois les communications rétablies plus tard ce mois-ci. Perseverance continuera à explorer la surface martienne à la recherche de preuves d'une vie microbienne ancienne, tandis que l'imagerie aérienne d'Ingenuity aidera à planifier les itinéraires du rover à travers des terrains difficiles. Les données collectées par Ingenuity contribueront également au développement de versions plus avancées de l'hélicoptère pour les futures missions.

FAQ:

Q : Quels records Ingenuity a-t-il récemment établi ?

R : Ingenuity a récemment établi un nouveau record d'altitude de 79 pieds et atteint une vitesse record de 22.4 mph lors de son 62e vol.

Q : Qu’est-ce que la conjonction solaire ?

R : La conjonction solaire est un phénomène qui se produit lorsque les orbites de la Terre et de Mars placent les deux planètes sur des côtés opposés du soleil, entraînant un blocage temporaire des communications.

Q : Que feront Ingenuity et Perseverance pendant l’arrêt des communications ?

R : Pendant la fermeture des communications, Ingenuity bénéficiera d'une période de repos de deux semaines, tandis que Perseverance poursuivra son exploration de la surface martienne.

Q : Comment les données d'Ingenuity aideront-elles les futures missions ?

R : Les données collectées par Ingenuity aideront les ingénieurs à concevoir des versions plus avancées de l'hélicoptère pour les futures missions sur Mars.