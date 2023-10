Le nouveau Flyby révèle un aperçu de la mission Lucy et teste un système de suivi révolutionnaire

By

La mission Lucy de la NASA, qui vise à explorer les astéroïdes troyens de Jupiter, s'approche à grands pas de son premier survol le 1er novembre. Le vaisseau spatial passera devant le petit astéroïde de la ceinture principale, 152830 Dinkinesh, à seulement 300 milles de sa surface. Ce survol fournira non seulement des données scientifiques précieuses sur Dinkinesh, mais servira également de test critique pour le système innovant de suivi des terminaux de Lucy.

Étant donné que Lucy est une mission de survol uniquement et qu’elle n’entrera en orbite autour d’aucune de ses cibles, un suivi précis de la position est crucial. Les observations au sol ont des limites pour déterminer la position exacte des petits astéroïdes, et les incertitudes peuvent atteindre jusqu'à 100 milles. Pour surmonter ce défi, Lucy est équipée du système de suivi des terminaux, composé de caméras qui imagent les cibles à l'approche du vaisseau spatial. Ces informations de position en temps réel permettent aux instruments de collecter des données de manière autonome au moment optimal et d'assurer une concentration continue sur l'astéroïde pendant le survol.

Dinkinesh présente une opportunité unique de tester le système de suivi des terminaux. Ce petit astéroïde est nettement plus petit que les autres cibles prévues par Lucy, ne fournissant que quelques minutes de temps de préparation pour la capture d'image et la détermination de sa position. Pendant le survol, Lucy atteindra une vitesse de 10,000 XNUMX mph, faisant de Dinkinesh le plus petit monde de la ceinture principale jamais photographié de près par un vaisseau spatial.

L’exploration de Dinkinesh revêt une valeur scientifique significative au-delà du test du système de suivi. Sa forme permettra de déterminer si les astéroïdes géocroiseurs, qui proviennent de la ceinture principale, subissent des changements significatifs une fois qu'ils entrent dans l'espace géocroiseur. Ces informations aideront à comprendre la dynamique et l’évolution de ces corps célestes.

Après le survol de Dinkinesh, Lucy poursuivra sa mission, y compris un survol de la Terre en décembre 2022 et des survols ultérieurs de divers astéroïdes, dont l'astéroïde de la ceinture principale 52246 Donaldjohanson en avril 2025. Les huit cibles restantes du vaisseau spatial sont des chevaux de Troie Jupiter, dont deux ont satellites qui seront également étudiés.

Ce test réussi du système de survol et de suivi marque un progrès significatif pour la mission Lucy, nous rapprochant de la découverte des secrets des astéroïdes troyens de Jupiter et élargissant notre compréhension de l'histoire de notre système solaire.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Quelle est la mission du vaisseau spatial Lucy de la NASA ?

Le vaisseau spatial Lucy de la NASA vise à explorer les astéroïdes troyens de Jupiter, en effectuant des survols de dix petits mondes rocheux pour recueillir des données scientifiques et approfondir notre compréhension de l'histoire du système solaire.

2. Comment fonctionne le système de suivi des terminaux ?

Le système de suivi des terminaux se compose de caméras à bord de Lucy qui capturent des images en temps réel des cibles en approche. Ces images aident à déterminer la position exacte de l'astéroïde, permettant aux instruments de collecter des données de manière autonome au moment le plus opportun et de maintenir leur concentration pendant le survol.

3. Quels enseignements pouvons-nous tirer du survol de Dinkinesh ?

Le survol de Dinkinesh offre une occasion unique d’étudier de près un petit astéroïde de la ceinture principale. En analysant sa forme, les scientifiques espèrent comprendre si les astéroïdes géocroiseurs, qui proviennent de la ceinture principale, subissent des changements significatifs une fois qu'ils entrent dans l'espace proche de la Terre.

4. Quels sont les projets futurs pour la mission Lucy ?

Après le survol de Dinkinesh, Lucy poursuivra sa mission, notamment un survol de la Terre en décembre 2022. Elle procédera ensuite aux survols de divers astéroïdes, principalement des chevaux de Troie Jupiter, jusqu'à son achèvement.

5. Comment la mission Lucy contribuera-t-elle à notre connaissance du système solaire ?

La mission Lucy élargira notre compréhension de l'histoire du système solaire en étudiant les divers groupes d'astéroïdes troyens. Ces astéroïdes contiennent des indices sur la formation initiale et l’évolution de notre système solaire, fournissant ainsi des informations précieuses sur son passé.