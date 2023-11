Le vaisseau spatial Lucy de la NASA se lance dans une mission historique d'exploration des astéroïdes

By

Le vaisseau spatial Lucy de la NASA se prépare pour son rendez-vous très attendu avec l'astéroïde Dinkinesh le 1er novembre. Dinkinesh, un petit astéroïde mesurant moins d'un kilomètre de largeur, réside dans la ceinture principale d'astéroïdes située entre les orbites de Mars et de Jupiter. Cet événement marquant marque la première interaction de Lucy avec un astéroïde dans le cadre de sa mission révolutionnaire.

L'objectif principal de la rencontre de Lucy avec Dinkinesh est de tester le système de suivi avancé du vaisseau spatial, essentiel en raison de la petite taille de l'astéroïde et de la vitesse rapide à laquelle le vaisseau spatial passera. En gardant l'astéroïde dans le champ de vision des caméras, les scientifiques visent à recueillir des données importantes sur la composition et la structure de Dinkinesh.

Mais pourquoi Dinkinesh a-t-il été choisi pour cette mission ? Situé à mi-chemin entre les orbites de Mars et de Jupiter, Dinkinesh constitue le point de passage idéal pour Lucy alors qu'elle se dirige vers sa destination ultime : les astéroïdes troyens. Ces astéroïdes, qui accompagnent Jupiter dans son orbite autour du soleil, détiennent de précieux indices sur la formation et l'évolution de notre système solaire.

La mission Lucy, sélectionnée par la NASA en 2017 parmi 28 propositions, est en gestation depuis longtemps. Depuis son lancement en octobre 2021, Lucy traverse les confins de notre système solaire à une vitesse stupéfiante d’environ 19.4 kilomètres par seconde. L'objectif principal de la mission de Lucy est d'étudier les astéroïdes troyens et de déchiffrer leurs caractéristiques uniques, mettant ainsi en lumière nos origines cosmiques.

Alors que Lucy s'approche de Dinkinesh, son système de suivi de terminal entrera en jeu, surveillant les mouvements de l'astéroïde une heure avant la rencontre. Environ huit minutes avant l'approche la plus proche, Lucy activera son imageur couleur et son spectromètre infrarouge pour recueillir des informations détaillées sur Dinkinesh. Une fois à portée, la caméra infrarouge thermique (L'TES) et la caméra haute résolution (L'LORRI) de Lucy commenceront à capturer des données inestimables sur l'astéroïde.

Cette rencontre historique avec Dinkinesh marque le début d'un voyage extraordinaire pour Lucy alors qu'elle se lance dans sa mission d'explorer et de dévoiler les mystères de notre quartier céleste. À chaque astéroïde qu’elle rencontre, Lucy nous rapproche de la découverte des secrets de notre ancien système solaire.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la mission de Lucy ?

La mission Lucy est une initiative ambitieuse de la NASA visant à explorer les astéroïdes troyens, qui orbitent aux côtés de Jupiter et sont des vestiges de la formation de notre système solaire. Lucy vise à étudier ces astéroïdes et à mieux comprendre leur composition, leurs origines et l'évolution de notre environnement cosmique.

Pourquoi l'astéroïde Dinkinesh a-t-il été choisi pour la première visite de Lucy ?

Dinkinesh, un petit astéroïde situé dans la ceinture principale d'astéroïdes, a été choisi comme première cible de Lucy en raison de sa position stratégique entre les orbites de Mars et de Jupiter. En observant Dinkinesh, Lucy peut s'assurer que tous ses instruments scientifiques sont dans des conditions de fonctionnement optimales avant de s'aventurer plus loin dans le système solaire externe pour explorer les astéroïdes troyens.

Quelle est l’importance de l’exploration des astéroïdes troyens ?

Les astéroïdes troyens fournissent des informations précieuses sur les débuts du système solaire et les processus qui l’ont façonné. En étudiant ces anciennes reliques, les scientifiques peuvent mieux comprendre nos origines cosmiques et la dynamique qui a régi l’évolution de notre système solaire sur des milliards d’années.

Comment Lucy collectera-t-elle les données de l'astéroïde Dinkinesh ?

Lucy utilisera une gamme d'instruments sophistiqués, notamment un imageur couleur, un spectromètre infrarouge, une caméra infrarouge thermique (L'TES) et une caméra haute résolution (L'LORRI), pour recueillir des données sur Dinkinesh. Ces instruments captureront des images détaillées et collecteront des informations spectrales, permettant aux scientifiques de découvrir la composition et les propriétés physiques de l'astéroïde.