Le vaisseau spatial Lucy de la NASA commence son voyage vers des astéroïdes inexplorés

Le vaisseau spatial Lucy de la NASA s'est lancé dans une mission extraordinaire visant à explorer un groupe d'astéroïdes inexplorés connus sous le nom de chevaux de Troie. En route vers Jupiter, Lucy a rencontré son premier astéroïde, Dinkinesh, dans le cadre d'un essai à blanc pour tester ses instruments. Dinkinesh, d'un demi-mile de diamètre, est l'un des plus petits astéroïdes de la liste de Lucy.

Les chevaux de Troie, des essaims d'astéroïdes en orbite près de Jupiter, seraient des vestiges des premiers jours du système solaire. Lucy examinera et étudiera ces objets célestes, considérés comme des capsules temporelles contenant des indices vitaux sur nos origines cosmiques.

Au cours de son voyage, Lucy survolera huit chevaux de Troie dont la taille peut varier de 10 à 100 fois plus grande que Dinkinesh. Le vaisseau spatial devrait rencontrer les deux derniers astéroïdes en 2033. La mission, évaluée à près d'un milliard de dollars, a été lancée par la NASA il y a deux ans et tire son nom du célèbre fossile « Lucy », un ancien ancêtre humain découvert en Éthiopie en 1. les années 1970.

Malgré un léger revers, l'une des ailes solaires restant desserrée, entraînant des complications au cours de la mission, les contrôleurs de vol sont convaincus que cela n'entravera pas les objectifs de Lucy. Le vaisseau spatial sera toujours capable de capturer les données et images essentielles nécessaires à son exploration scientifique.

En septembre, la NASA a franchi une étape importante dans ses efforts d’exploration des astéroïdes en collectant des échantillons de décombres d’un astéroïde. L'agence a poursuivi ce succès en octobre en lançant un vaisseau spatial pour étudier un astéroïde riche en métaux nommé Psyché. Bien que ces missions impliquaient la collecte d'échantillons, l'objectif principal de Lucy est de mener des études et des enquêtes approfondies sans collecter de matériaux extraterrestres.

Cette rencontre avec Dinkinesh offre aux chercheurs une opportunité sans précédent d’étudier cet astéroïde énigmatique, dont les précédentes observations se limitaient à des images non résolues. Les scientifiques sont enthousiasmés par les connaissances scientifiques et les avancées potentielles qui émergeront de l’analyse des données et des images renvoyées par Lucy.

FAQ:

– Que sont les chevaux de Troie ? Les chevaux de Troie sont un groupe d'astéroïdes en orbite près de Jupiter et seraient des vestiges des premiers jours du système solaire.

– Quelle est la mission de Lucy ? La mission de Lucy est d'enquêter et d'étudier les chevaux de Troie, qui sont considérés comme des capsules temporelles datant de l'aube du système solaire.

– Combien d’astéroïdes Lucy rencontrera-t-elle ? Lucy survolera un total de 10 astéroïdes, Dinkinesh étant le premier. Les huit chevaux de Troie restants seront nettement plus gros que Dinkinesh.

– Quelle est la signification de l’aile solaire amovible ? Même si l'une des ailes solaires de Lucy reste lâche, elle devrait être suffisamment stable pour toute la mission et il est peu probable qu'elle ait un impact sur les objectifs du vaisseau spatial.