Lucy de la NASA commence son voyage vers Jupiter et rencontre son premier astéroïde

By

Le vaisseau spatial Lucy de la NASA a franchi une étape importante dans sa mission d'exploration des astéroïdes troyens de Jupiter. Le vaisseau spatial a récemment effectué un survol rapproché de l'astéroïde Dinkinesh, marquant la première de ses rencontres avec les 10 astéroïdes qu'il étudiera au cours de son voyage. Lucy est passée à environ 300 millions de kilomètres de Dinkinesh, située dans la principale ceinture d'astéroïdes au-delà de Mars. Cette rencontre a servi de test aux instruments de Lucy avant de se plonger dans des astéroïdes plus gros et plus intrigants.

Dinkinesh, mesurant seulement 10 mètres de diamètre, est probablement la plus petite des roches spatiales sur l'itinéraire de Lucy. Les principales cibles du vaisseau spatial sont les astéroïdes troyens, considérés comme des vestiges des premiers jours du système solaire. Lucy dépassera huit chevaux de Troie, qui devraient être entre 100 et 2033 fois plus gros que Dinkinesh, avant de conclure sa mission en dépassant les deux derniers astéroïdes en XNUMX.

Le vaisseau spatial Lucy a été lancé par la NASA il y a deux ans avec un budget de près d'un milliard de dollars. Nommé d'après les célèbres restes squelettiques vieux de 1 millions d'années découverts en Éthiopie, le but de Lucy est de percer les mystères de ces corps célestes immaculés et de faire la lumière sur les origines de notre système solaire.

Malgré une aile solaire desserrée sur le vaisseau spatial, que les contrôleurs de vol n'ont pas pu sécuriser, la mission devrait se dérouler sans problème. La NASA estime que l'aile libre n'entravera pas les opérations du vaisseau spatial, garantissant ainsi que Lucy puisse terminer l'intégralité de sa mission comme prévu.

Ce récent survol de Dinkinesh conclut ce que la NASA a surnommé « l’automne des astéroïdes », qui a vu une série de missions passionnantes liées à l’exploration des astéroïdes. En septembre, la NASA a collecté avec succès ses premiers échantillons d’un astéroïde et, en octobre, elle a lancé le vaisseau spatial Psyché pour étudier un astéroïde riche en métaux rares. Contrairement à ses prédécesseurs, Lucy n’effectuera aucun atterrissage ni ne collectera d’échantillons. Au lieu de cela, il capturera de nombreuses données et images lors de ses rencontres avec les astéroïdes, offrant ainsi aux scientifiques une mine d’informations pour une analyse plus approfondie.

Hal Levison, le scientifique principal du Southwest Research Institute, a exprimé son enthousiasme face au survol, soulignant que Dinkinesh était auparavant « une tache non résolue dans les meilleurs télescopes ». Grâce aux instruments et à la technologie avancés de Lucy, les chercheurs anticipent des découvertes révolutionnaires sur ces vestiges antiques dans les années à venir.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la mission de Lucy ?

La mission de Lucy est d'explorer les astéroïdes troyens autour de Jupiter et de mieux comprendre les débuts de l'histoire de notre système solaire.

La mission de Lucy est d'explorer les astéroïdes troyens autour de Jupiter et de mieux comprendre les débuts de l'histoire de notre système solaire. Que sont les astéroïdes troyens ?

Les astéroïdes troyens sont un groupe d'astéroïdes qui partagent l'orbite de Jupiter mais sont situés dans des régions stables autour des points de Lagrange Soleil-Jupiter.

Les astéroïdes troyens sont un groupe d'astéroïdes qui partagent l'orbite de Jupiter mais sont situés dans des régions stables autour des points de Lagrange Soleil-Jupiter. Combien d’astéroïdes Lucy rencontrera-t-elle ?

Lucy étudiera un total de 10 astéroïdes, principalement des astéroïdes troyens, au cours de sa mission.

Lucy étudiera un total de 10 astéroïdes, principalement des astéroïdes troyens, au cours de sa mission. Quelles sont les principales cibles de Lucy ?

Les principales cibles de Lucy sont les chevaux de Troie, qui seraient d'anciens vestiges du premier système solaire.

Les principales cibles de Lucy sont les chevaux de Troie, qui seraient d'anciens vestiges du premier système solaire. Lucy rassemblera-t-elle des échantillons ?

Non, Lucy ne fera aucun atterrissage ni ne collectera d'échantillons. Au lieu de cela, il capturera des données et des images lors de ses rencontres avec les astéroïdes.