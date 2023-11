Nouvelles informations : le vaisseau spatial Lucy de la NASA commence sa mission pour percer les mystères des astéroïdes troyens

Le vaisseau spatial Lucy de la NASA s'est lancé dans un voyage passionnant vers Jupiter, rencontrant en cours de route son premier astéroïde, Dinkinesh. Cet événement marquant marque le début de la mission de Lucy visant à explorer et à étudier les énigmatiques astéroïdes troyens, vestiges du premier système solaire. La récente rencontre du vaisseau spatial avec Dinkinesh a fourni l'occasion de tester ses instruments et d'ouvrir la voie à de futures rencontres avec des astéroïdes plus gros et plus captivants.

Dinkinesh, mesurant seulement XNUMX mètres de diamètre, est considéré comme le plus petit astéroïde de la tournée de Lucy. Son importance réside dans le fait qu’il sert de précurseur aux chevaux de Troie, un groupe d’astéroïdes inexplorés regroupés près de Jupiter. Les chevaux de Troie sont considérés comme des capsules temporelles capables de faire la lumière sur la formation et l’évolution de notre système solaire.

Au cours de sa mission, Lucy croisera huit chevaux de Troie, estimés entre 10 et 100 fois plus gros que Dinkinesh. Ces rencontres, prévues dans les années à venir, promettent des découvertes révolutionnaires et des informations précieuses sur les débuts de l’histoire du système solaire.

Nommé d'après le célèbre fossile Lucy vieux de 3.2 millions d'années, le vaisseau spatial de la NASA vise à percer les mystères de nos origines cosmiques. Même si l'une de ses ailes solaires reste lâche, la mission de Lucy devrait se dérouler sans problème alors qu'elle se fraye un chemin à travers l'immensité de l'espace.

Contrairement aux missions précédentes sur les astéroïdes qui impliquaient la collecte d'échantillons, l'objectif principal de Lucy est d'étudier ces corps célestes via des survols rapprochés. Cette approche unique permettra aux scientifiques de recueillir des données cruciales sans avoir besoin de contact physique.

Le récent survol de Dinkinesh n'est que le début de l'effort révolutionnaire de Lucy. Dans un futur proche, le vaisseau spatial passera par un astéroïde nommé d'après l'un des découvreurs du fossile Lucy : Donald Johanson. À chaque rencontre, Lucy se rapprochera de la découverte des secrets du passé ancien de notre système solaire.

FAQ:

Q : Quel est le but de la mission du vaisseau spatial Lucy de la NASA ?

R : Le vaisseau spatial Lucy de la NASA vise à étudier les astéroïdes troyens et à percer les mystères de notre système solaire primitif.

Q : Combien d'astéroïdes Lucy rencontrera-t-elle ?

R : Lucy survolera un total de dix astéroïdes, Dinkinesh étant le premier et huit autres chevaux de Troie à suivre.

Q : Lucy collectera-t-elle des échantillons des astéroïdes ?

R : Non, la mission de Lucy se concentre sur les survols rapprochés et la collecte de données plutôt que sur la collecte d'échantillons physiques.

Q : Quelle est la signification de Dinkinesh ?

R : Dinkinesh sert de terrain d'essai pour les instruments de Lucy et prépare le vaisseau spatial pour ses rencontres avec des chevaux de Troie plus gros.

