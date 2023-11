Une nouvelle mission révèle des découvertes étonnantes sur les astéroïdes de Jupiter

By

La sonde spatiale Lucy de la NASA s'est lancée dans un voyage extraordinaire pour découvrir les mystères des astéroïdes de Jupiter. Le vaisseau spatial a récemment rencontré sa première cible, un astéroïde de taille modeste nommé Dinkinesh, situé dans la ceinture principale d'astéroïdes au-delà de Mars. Ce premier rendez-vous a permis à Lucy de tester ses instruments et ses capacités, donnant un aperçu de ce qui nous attend pour cette mission ambitieuse.

Dinkinesh, mesurant seulement 10 mètres de diamètre, est probablement le plus petit astéroïde de la tournée complète de Lucy. Cependant, l’objectif principal de cette mission est d’enquêter sur les chevaux de Troie, de vastes essaims d’astéroïdes inexplorés en orbite près de Jupiter. Ces chevaux de Troie sont considérés comme de précieuses capsules temporelles qui peuvent nous éclairer sur les premiers jours de notre système solaire. Lucy se frayera un chemin à travers huit chevaux de Troie, considérés comme nettement plus gros que Dinkinesh et potentiellement allant de 100 à 2033 fois sa taille. Le vaisseau spatial terminera son exploration en passant devant les deux derniers astéroïdes en XNUMX.

Lancé par la NASA avec un investissement de près d'un milliard de dollars, Lucy tire son nom des célèbres restes squelettiques vieux de 1 millions d'années d'un ancêtre humain découverts en Éthiopie. Tout comme son homonyme met en lumière l’évolution humaine, le vaisseau spatial Lucy vise à fournir un aperçu de l’évolution de notre voisinage céleste. La mission marque une étape importante dans notre quête pour comprendre les origines de notre système solaire.

En orbite, Lucy capturera une série d’images et collectera des données inestimables qui prendront au moins une semaine pour être transmises à la Terre. Ces précieuses découvertes approfondiront notre compréhension de ces astéroïdes énigmatiques et contribueront à l’enrichissement des connaissances sur nos origines cosmiques.

Contrairement à d'autres missions récentes sur des astéroïdes qui impliquaient la collecte d'échantillons, Lucy se concentre principalement sur l'observation et la collecte de données. Néanmoins, cette mission promet de percer les secrets des astéroïdes de Jupiter comme jamais auparavant, révolutionnant notre compréhension de la formation planétaire et ouvrant la voie à de futurs projets d'exploration spatiale.

FAQ:

Q : Quel est le but de la mission du vaisseau spatial Lucy de la NASA ?

R : La mission spatiale Lucy de la NASA vise à explorer les chevaux de Troie, un groupe d'astéroïdes inexplorés en orbite près de Jupiter, pour mieux comprendre les débuts du système solaire.

Q : Combien d'astéroïdes Lucy rencontrera-t-elle au cours de sa mission ?

R : Lucy dépassera un total de dix astéroïdes, en commençant par Dinkinesh et en terminant par les deux derniers astéroïdes en 2033.

Q : Lucy collectera-t-elle des échantillons pendant sa mission ?

R : Non, la mission de Lucy se concentre sur l'observation et la collecte de données plutôt que sur la collecte d'échantillons.

Q : Quelle est la signification de la mission de Lucy ?

R : La mission de Lucy approfondira notre compréhension des origines et de l'évolution de notre système solaire, en particulier en ce qui concerne les astéroïdes de Jupiter.