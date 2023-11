Le vaisseau spatial Lucy de la NASA entame une rencontre historique avec des astéroïdes lors de son voyage vers Jupiter

Le vaisseau spatial Lucy de la NASA a entrepris sa mission monumentale vers Jupiter et a fait sa première rencontre avec le plus petit astéroïde de son voyage. Le vaisseau spatial, nommé d'après l'ancien ancêtre humain, est passé à côté de l'astéroïde de la taille d'une pinte nommé Dinkinesh, situé à 300 millions de kilomètres dans la principale ceinture d'astéroïdes au-delà de Mars. Cette rencontre a servi de test pour la mission, permettant à Lucy de tester ses instruments avant de rencontrer à l'avenir des astéroïdes plus gros et plus captivants.

Dinkinesh, mesurant seulement 10 mètres de diamètre, n'est que le début. Les principales cibles de Lucy sont les chevaux de Troie, un groupe d'astéroïdes inexplorés proches de Jupiter, censés contenir des informations précieuses sur les premiers jours de notre système solaire. Ces chevaux de Troie, estimés 100 à XNUMX fois plus gros que Dinkinesh, sont considérés comme des capsules temporelles datant de l'aube de notre histoire cosmique.

Lancée par la NASA il y a deux ans pour une mission de près d'un milliard de dollars, Lucy vise à faire passer huit chevaux de Troie avant sa dernière rencontre avec les deux derniers astéroïdes en 1. Contrairement aux missions précédentes qui renvoyaient des échantillons d'astéroïdes ou collectaient des données, Lucy capturera uniquement des images et mesures scientifiques lors de ses survols.

Malgré une aile solaire desserrée sur le vaisseau spatial qui n'a pas pu être verrouillée, les contrôleurs de vol estiment qu'elle est suffisamment stable pour l'intégralité de la mission. L'achèvement du survol de mercredi marque la fin de ce que la NASA a surnommé « l'automne de l'astéroïde », après le retour d'échantillons de décombres d'un astéroïde en septembre et le lancement d'un vaisseau spatial vers l'astéroïde riche en métaux Psyché en octobre.

La rencontre avec Dinkinesh offre une opportunité sans précédent d’étudier un astéroïde qui n’était auparavant qu’une « tache non résolue » dans les observations télescopiques, selon Hal Levison, scientifique principal au Southwest Research Institute. Au cours de la semaine prochaine, Lucy transmettra toutes les images et données collectées lors du survol, permettant ainsi aux scientifiques et aux passionnés de l'espace d'observer de plus près le monde mystérieux des astéroïdes et le passé fascinant de notre système solaire.

Foire Aux Questions (FAQ)

Que sont les chevaux de Troie ? Les chevaux de Troie sont un groupe d'astéroïdes partageant l'orbite de Jupiter, positionnés autour des points de Lagrange où la gravité du Soleil et de Jupiter s'équilibre. Ils agissent comme une sorte de « nuage » cosmique traînant derrière la géante gazeuse. Comment se forment les astéroïdes ? Les astéroïdes sont des vestiges des premiers stades de la formation de notre système solaire. Ils sont composés de roches, de métaux et parfois de composés organiques. La plupart des astéroïdes résident dans la ceinture d’astéroïdes située entre Mars et Jupiter, tandis que d’autres se trouvent dans diverses régions de notre système solaire. Quel est le but de la mission Lucy ? La mission Lucy vise à étudier et à explorer une gamme diversifiée d'astéroïdes troyens, en collectant des données précieuses sur leurs compositions, leurs origines et leur rôle dans la compréhension de la formation et de l'évolution de notre système solaire. Comment les scientifiques déterminent-ils l’âge des astéroïdes ? Les scientifiques utilisent diverses techniques pour estimer l’âge des astéroïdes, notamment des méthodes de datation radioactive, qui analysent la désintégration d’éléments spécifiques dans les roches spatiales. En étudiant les compositions isotopiques de ces éléments, les scientifiques peuvent déterminer l’âge des astéroïdes.