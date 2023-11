Le vaisseau spatial Lucy de la NASA s'approche de sa première rencontre avec un astéroïde

By

Le vaisseau spatial Lucy de la NASA se rapproche de sa première rencontre très attendue avec un astéroïde, prévue pour le 1er novembre. L'équipe de navigation optique du vaisseau spatial a exécuté avec succès une manœuvre de correction de trajectoire le 29 septembre, alignant avec précision le vaisseau spatial pour son survol du petit astéroïde de la ceinture principale connu sous le nom de Dinkinesh. . Vers 12 h 54 HAE, Lucy devrait passer près de l'astéroïde à une distance d'environ 265 miles (425 km).

Avant l'approche rapprochée, le 28 octobre, l'équipe a envoyé au vaisseau spatial une dernière mise à jour de ses connaissances, fournissant les données les plus récentes concernant les positions relatives du vaisseau spatial et de l'astéroïde. Cet ensemble de données précises guidera le vaisseau spatial tout au long de la majeure partie du voyage de 500,000 800,000 milles (XNUMX XNUMX km) qui sépare actuellement Lucy de Dinkinesh.

Environ une heure avant l'approche la plus proche, lorsque Lucy sera à environ 10,000 16,000 miles (XNUMX XNUMX km) de l'astéroïde, le vaisseau spatial commencera à surveiller activement Dinkinesh à l'aide de son système de suivi de terminal. Cependant, en raison de la petite taille de l’astéroïde, le système ne devrait pas se « verrouiller » complètement avant quelques minutes avant l’approche la plus proche.

Pendant le survol, le système de suivi du terminal ajustera de manière autonome l'orientation du vaisseau spatial pour maintenir Dinkinesh dans le champ de vision des instruments scientifiques, même si le vaisseau spatial accélère à environ 10,000 4.5 mph (XNUMX m/s). Cela marquera la première utilisation de ce système dans des conditions réelles de vol spatial, servant de test crucial pour les futures missions.

Alors que Lucy s'approchera de Dinkinesh le 1er novembre, le vaisseau spatial tournera pour suivre en permanence l'astéroïde. Ce repositionnement rendra temporairement l'antenne à gain élevé incapable de communiquer avec la Terre jusqu'à ce que la séquence de rencontre soit terminée et que le vaisseau spatial se réoriente pour pointer l'antenne vers la Terre. Au cours des semaines suivantes, les images, les données scientifiques et les informations techniques collectées lors du survol seront transmises à la Terre.

Avec la prochaine rencontre avec un astéroïde, Lucy ouvrira la voie à de nouvelles découvertes et perspectives sur la formation et l'évolution de notre système solaire. Restez à l’écoute des mises à jour et des informations supplémentaires sur cette mission révolutionnaire.

Questions fréquentes

1. Quel est le but de la première rencontre avec un astéroïde de Lucy ?

Le but de la première rencontre avec un astéroïde est de rassembler des données et des images scientifiques précieuses pour approfondir notre compréhension de la formation et de l’évolution de notre système solaire.

2. À quelle distance Lucy sera-t-elle de l'astéroïde pendant le survol ?

Lucy devrait passer près de l'astéroïde Dinkinesh à une distance d'environ 265 miles (425 km).

3. À quoi sert le système de suivi des terminaux ?

Le système de suivi du terminal est utilisé pour ajuster de manière autonome l'orientation du vaisseau spatial afin de maintenir le petit astéroïde dans le champ de vision des instruments scientifiques pendant le survol.

4. Quand l’antenne à gain élevé pourra-t-elle à nouveau communiquer avec la Terre ?

L'antenne à gain élevé retrouvera la communication avec la Terre une fois la séquence de rencontre terminée et le vaisseau spatial se réorientera pour pointer l'antenne vers la Terre.