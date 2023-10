Le vaisseau spatial Lucy de la NASA se prépare à une rencontre rapprochée avec l'astéroïde Dinkinesh

La sonde spatiale Lucy de la NASA se prépare pour sa première rencontre rapprochée avec un astéroïde. Le 1er novembre, il survolera l'astéroïde Dinkinesh et testera ses instruments en vue de futures visites d'astéroïdes troyens qui gravitent autour du soleil aux côtés de Jupiter. Dinkinesh, mesurant moins d’un demi-mile de large, est situé dans la ceinture principale d’astéroïdes entre les orbites de Mars et de Jupiter.

Pendant le survol, l'objectif principal sera de tester le système de suivi du terminal du vaisseau spatial, qui lui permettra de suivre l'astéroïde de manière autonome et de le garder à la vue des instruments. Le vaisseau spatial collectera des données à l’aide de sa caméra haute résolution et de sa caméra infrarouge thermique. Il utilisera également le système de suivi du terminal pour suivre l'astéroïde au cours des huit dernières minutes de la rencontre et collecter des données avec son imageur couleur et son spectromètre infrarouge.

Cette rencontre avec Dinkinesh sert de test aux systèmes de Lucy avant qu'ils ne se dirigent vers leurs cibles principales, les astéroïdes troyens Jupiter. L’objectif de la mission Lucy est d’étudier ces astéroïdes inédits qui gravitent autour du soleil en deux « essaims » devant et derrière Jupiter. Avant d'atteindre les astéroïdes troyens, Lucy effectuera un autre survol d'un astéroïde de la ceinture principale appelé Donaldjohanson en 2025 pour des tests en vol supplémentaires.

Les données capturées lors de la rencontre avec Dinkinesh fourniront non seulement des résultats de tests techniques précieux, mais offriront également potentiellement un aperçu du lien entre les plus gros astéroïdes de la ceinture principale et les plus petits astéroïdes géocroiseurs. Après la rencontre, Lucy poursuivra son chemin autour du soleil, revenant au voisinage de la Terre pour une assistance gravitationnelle en 2024 avant d'atteindre les astéroïdes troyens de Jupiter en 2027.

Cette première rencontre rapprochée avec Dinkinesh marque une étape passionnante pour la mission Lucy, alors que le vaisseau spatial commence son voyage d'exploration et de découverte dans la ceinture d'astéroïdes.

