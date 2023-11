Le vaisseau spatial Lucy de la NASA fait une découverte révolutionnaire lors du survol d'un astéroïde

By

Le vaisseau spatial Lucy de la NASA a récemment franchi une étape révolutionnaire lors de son survol de l'astéroïde Dinkinesh. Initialement prévue pour rencontrer un seul astéroïde, Lucy a étonné les scientifiques en révélant que Dinkinesh est en réalité composé de deux minuscules roches spatiales en orbite l'une autour de l'autre. Cette révélation inattendue marque un événement véritablement unique dans l’exploration spatiale.

Pendant le survol, Lucy a capturé et transmis des images sur Terre, permettant aux scientifiques d'observer la nature binaire de Dinkinesh. Le plus grand corps de l'astéroïde mesure environ 0.5 mile (790 m) de diamètre, tandis que la plus petite roche compagne mesure environ 0.15 mile (220 m), comme l'estime l'analyse préliminaire des images.

Contrairement à la croyance populaire, cette découverte n’a pas surpris les scientifiques de la NASA. L'équipe Lucy soupçonnait depuis longtemps Dinkinesh d'être une unité binaire, sur la base des lectures des instruments du vaisseau spatial qui indiquaient des changements de luminosité au fil du temps. Les images reçues du survol de Lucy ont désormais confirmé ces soupçons et solidifié notre compréhension de la composition de Dinkinesh.

En plus de révéler la véritable nature de l'astéroïde, ce survol a également servi de test en vol pour les capacités de Lucy. Les scientifiques se sont concentrés sur l'évaluation du système de suivi du terminal, qui permet au vaisseau spatial de suivre de manière autonome un astéroïde tout en se déplaçant à des vitesses allant jusqu'à 10,000 XNUMX mph. Malgré la nature binaire inattendue de Dinkinesh, le système de suivi du terminal a fonctionné parfaitement, démontrant son efficacité même dans des scénarios difficiles.

Au cours de la semaine prochaine, l'équipe Lucy analysera méticuleusement les données recueillies lors du survol. Cette évaluation complète fournira un aperçu du comportement du vaisseau spatial tout au long de la rencontre et aidera à préparer les futures investigations rapprochées de l'astéroïde de la ceinture principale Donaldjohanson, prévues pour 2025.

La mission Lucy de la NASA continue de repousser les limites et de découvrir de nouveaux secrets de notre système solaire. Chaque nouvelle découverte nous rapproche de la compréhension de la complexité et de la diversité des corps célestes qui peuplent notre voisinage cosmique.

FAQ:

Q : Qu'a découvert la sonde spatiale Lucy de la NASA lors de son récent survol ?

R : Lucy a révélé que l'astéroïde Dinkinesh est en réalité composé de deux petites roches spatiales en orbite l'une autour de l'autre.

Q : Quelle est la taille des deux composants de Dinkinesh ?

R : Le plus grand corps mesure environ 0.5 mille (790 m) de diamètre, tandis que le plus petit rocher compagnon mesure environ 0.15 mille (220 m).

Q : Cette découverte était-elle inattendue ?

R : Bien que cela ait pu en surprendre plus d'un, l'équipe Lucy soupçonnait depuis longtemps Dinkinesh d'être une unité binaire basée sur les lectures des instruments du vaisseau spatial.

Q : Quel système a été testé lors du survol ?

R : Le système de suivi du terminal, qui permet à Lucy de suivre de manière autonome les astéroïdes tout en se déplaçant à grande vitesse, a été testé avec succès lors de la rencontre.

Q : Quel est le prochain objectif de la mission Lucy ?

R : La prochaine enquête rapprochée est prévue pour 2025 et se concentrera sur l’astéroïde de la ceinture principale Donaldjohanson.