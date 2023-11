Le vaisseau spatial Lucy de la NASA entame un voyage épique vers Jupiter et rencontre le premier astéroïde

La sonde spatiale Lucy de la NASA s'est lancée dans un voyage extraordinaire pour explorer les mystères du système solaire. En route vers Jupiter, Lucy rencontra le premier de ses dix rendez-vous prévus avec des astéroïdes. Le vaisseau spatial a fait un « bonjour rapide » au Dinkinesh de la taille d’une pinte, situé à environ 300 millions de kilomètres dans la principale ceinture d’astéroïdes au-delà de Mars.

Au lieu d'être simplement un survol de routine à une vitesse stupéfiante de 10,000 270 mph, Lucy s'est approchée à seulement XNUMX miles de Dinkinesh, lui permettant d'effectuer des tests d'instruments cruciaux. Cette répétition générale a préparé le vaisseau spatial aux prochaines rencontres avec des astéroïdes plus gros et plus captivants.

Mesurant à peine XNUMX mètres de diamètre, Dinkinesh est considéré comme la plus petite roche spatiale du vaste itinéraire de Lucy, comme l'a mentionné l'Agence spatiale américaine. Cependant, les principales cibles de Lucy sont les chevaux de Troie insaisissables. Ces chevaux de Troie sont un groupe d'astéroïdes vierges qui se cachent sur l'orbite de Jupiter et sont considérés comme d'anciens restes de vaisseaux spatiaux figés dans le temps.

Le vaisseau spatial devrait croiser huit chevaux de Troie, dont certains mesurent potentiellement jusqu'à 100 fois la taille de Dinkinesh. Les rencontres avec ces chevaux de Troie déboucheront sur des informations précieuses sur l’histoire et la composition de notre univers fascinant. Les deux dernières rencontres avec des astéroïdes sont prévues pour 2033, promettant des découvertes encore plus remarquables.

Lancée il y a deux ans dans le cadre d’une mission capitale coûtant près d’un milliard de dollars, Lucy tire son nom des célèbres restes squelettiques d’un ancêtre humain découverts en Éthiopie, connus sous le nom de « Lucy ». Le survol ultérieur de l'astéroïde portera le nom de Donald Johanson, l'une des personnes à qui l'on attribue la découverte du fossile de Lucy.

Malgré des défis mineurs tels qu'une aile solaire desserrée, les contrôleurs de vol de la NASA ont jugé que la stabilité de Lucy était suffisante pour la durée de la mission. Après le survol épique de Dinkinesh, la mission d'automne de la NASA a franchi une étape importante et le vaisseau spatial va désormais transmettre ses précieuses données et ses images époustouflantes à la Terre. Les scientifiques attendent avec impatience l’abondance de nouvelles informations qui permettront de faire la lumière sur Dinkinesh, qui n’était autrefois qu’une tache non résolue dans les télescopes les plus performants.

