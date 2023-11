Un nouveau duo dans le ciel : le vaisseau spatial Lucy de la NASA découvre l'astéroïde Dinkinesh en orbite autour de la mini-lune

Dans une tournure d'événements exaltante, la sonde spatiale Lucy de la NASA, dans le cadre de sa mission d'étude de la ceinture d'astéroïdes au-delà de Mars, est tombée sur une surprise inattendue lors de son survol de l'astéroïde Dinkinesh. Non seulement Lucy a capturé des images remarquables de Dinkinesh, qui ne mesure qu’un demi-mile de largeur, mais elles ont également révélé l’existence d’une minuscule lune en orbite rapprochée autour de l’astéroïde.

La découverte a eu lieu alors que le vaisseau spatial s'approchait à moins de 270 milles de Dinkinesh, à environ 300 millions de milles de là dans la vaste étendue de la ceinture principale d'astéroïdes. Les images renvoyées vers la Terre ont fourni la confirmation passionnante de la nouvelle découverte du compagnon lunaire de Dinkinesh, un corps céleste mesurant seulement un dixième de mile.

L'importance de cette découverte ne doit pas être sous-estimée. La NASA a délibérément dirigé Lucy vers Dinkinesh comme entraînement pour ses prochaines rencontres avec des astéroïdes plus gros et énigmatiques à proximité de Jupiter. Cette nature binaire inattendue de Dinkinesh élargit notre compréhension de la dynamique en jeu dans la ceinture d'astéroïdes, mettant en évidence la nature diversifiée de ces objets célestes.

Questions fréquemment posées:

Q : Qu’est-ce qu’une paire binaire en astronomie ?

R : En astronomie, une paire binaire fait référence à deux objets célestes qui gravitent autour d’un centre de masse commun. Dans le cas de Dinkinesh, l’astéroïde et sa mini-lune présentent cette caractéristique, formant un système binaire.

Q : Quand le vaisseau spatial Lucy explorera-t-il les astéroïdes troyens ?

R : Le vaisseau spatial Lucy, lancé en 2021, devrait atteindre le premier des astéroïdes troyens, également situé dans la ceinture d'astéroïdes, en 2027. Sa mission est d'explorer ces astéroïdes pendant au moins six ans, fournissant ainsi un aperçu de la formation et évolution de notre système solaire.

Q : Que signifie le nom Dinkinesh ?

R : Dinkinesh, dérivé de la langue amharique de l'Éthiopie, se traduit par « tu es merveilleux ». C'est aussi le nom donné en amharique à Lucy, le célèbre squelette d'un ancêtre humain vieux de 3.2 millions d'années découvert en Éthiopie dans les années 1970. Le vaisseau spatial Lucy doit son nom à cette découverte archéologique remarquable.

Comme l’a dit avec justesse Hal Levison, le scientifique principal du Southwest Research Institute : « Dinkinesh a vraiment été à la hauteur de son nom ; c'est merveilleux. En effet, cette rencontre inattendue entre la sonde spatiale Lucy de la NASA et la nouvelle paire binaire de Dinkinesh et sa mini-lune offre une nouvelle perspective sur les merveilles cosmiques qui se trouvent à notre portée. L’exploration de notre univers continue de dévoiler des surprises qui élargissent nos connaissances et suscitent notre sentiment collectif d’admiration et de curiosité.